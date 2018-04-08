08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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TSK en güneye indi

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TSK ve muhalifler, Suriyeli mazlumların ‘son sığınağı’ İdlib’de 9. gözlem noktasını da kurdu. Türkiye-Suriye sınırını geçen 100 araçlık askeri konvoy, Hama’nın 20 kilometre kuzeyindeki Morik ilçesine ulaştı.
TSK en güneye indi
TSK en güneye indi TSK en güneye indi TSK en güneye indi

 

Türkiye, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib’de oluşturmakta olduğu gözlem noktalarının en önemlilerinden birini daha hayata geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 9. gözlem noktası olarak kentin en güneyindeki Morik bölgesini seçti. Söz konusu bölge kuzey-güney hattında Türkiye sınırından yaklaşık 150 kilometre, doğu-batı istikametinde ise sınırdan 88 kilometre derinlikte bulunuyor. Esed güçlerinin kimyasal bombalarına sahne olan Han Şeyhun beldesine çok yakın bir konumdaki gözlem noktası, Suriye’nin önemli kentlerinden Hama’ya da yalnızca 20 kilometre mesafede.

100 ARAÇLIK KONVOY

Dün sabah saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen 100 araçlık askeri konvoy, Keferlusin köyünden Sermeda’ya oradan da Marretinum ile Han Şeyhun üzerinden Morik ilçesine ulaştı. Mehmetçiğin konuşlandığı noktanın yaklaşık 3 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor. Kazakistan’ın başkenti Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017’de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Afrin sınırındaki Salve ve Dar’ed Izze, Halep banliyösündeki Anadan, doğuda El Iys ve Tel Tukan, merkezde Taftenaz, güneydoğuda Surman ve ardından Türkmendağı bölgesinde gözlem noktaları oluşturan TSK, son olarak İdlib güneyindeki Morik ilçesine de konuşlanarak kent genelindeki mazlumların güvenliğini sağlama adına önemli bir adım daha attı. Esed bombardımanından kaçan sivillerle muhaliflerin ‘son sığınağı’ anlamındaki kentte, 2,5 milyonu İdlib yerlisi olmak üzere 4 milyonu aşkın Suriyeli yaşıyor. İdlibliler, Esed ve Rus bombardıman kabusunun bitmesi için kentin bütün noktalarına Türkiye’nin aktif müdahalesini istiyor.

Afrin’e açılan kapı

Hatay'ın Kumlu ilçesinden Afrin'e açılması planlanan ve 'Zeytin Dalı' ismi verileceği öğrenilen gümrük kapısının inşa edileceği bölge görüntülendi. Türkiye ve Suriye'nin Hamamat köylerinin ortasına yapılacak olan gümrük kapısı Cinderesi'ne 8, Afrin'e ise 40 kilometre mesafede bulunuyor. Meskûn mahallerin çok fazla bulunmadığı ve Afrin'e ulaşımda en rahat coğrafi konum olarak değerlendirilen bölgede, kapının inşa edilmesiyle ağırlıklı olarak insani yardım geçişi sağlanacak.

Yenişafak

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