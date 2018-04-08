08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruz

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ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de Esed'in ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesinde zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.
ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruz
ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruz ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruz ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruz

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ HABERLER GÖRDÜK"

Yetkili, “Suriye'de Duma'da bir hastane yakınında muhtemel birkimyasal saldırı olduğuna yönelik çok rahatsız edici haberler gördük. Haberler ve bölgede bulunan sağlık görevlilerin aktardığına göre barınaklarda saklanan çocuklar dahil en az 50 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

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Saldırıya ilişkin haberleri almaya devam ettiklerini belirten yetkili, şunları kaydetti:

"Suriye'de rejimin daha önce de kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığı açık şekilde ortada ve bu saldırılar 21 Ağustos 2013 yılında Doğu Guta'da başladı, binin üzerinde Suriyeli bu saldırıda hayatını kaybetti.

Daha öncede belirttiğimiz gibi, Rusya, Suriye halkının acımasız bir şekilde kimyasal silahlarla hedef alınmasında sorumludur. Rusya'nın Esed rejimini koruması ve kimyasal silah kullanımını durduramaması Suriye'deki sorunu çözmek isteyip istemediği noktasında kafalarda soru işaretleri oluşturuyor."

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