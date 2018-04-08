08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:06
    • 18°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı

»
Suriye sınırında PKK’ya “dur” diyen TSK, şimdi Irak’tan sızmaları önlemek için düğmeye bastı. Sınır ötesine geçen Türk ordusu, belli aralıklarla buralara karakollar kurmaya başladı.
TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı
TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı


Afrin ve El-Bab harekâtları ile terör örgütünü Suriye sınırının ötesinde durduran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yıllardır Irak sınırından Türkiye’ye girerek kan döken PKK’lı teröristleri durdurmak için de harekete geçti.

BELİRLİ ARALIKLARLA KARAKOL KURULUYOR

Irak sınırından bugüne kadar en çok sızmanın yapıldığı bölgelerde belirli aralıklarla karakollar kurulmaya başladığı öğrenildi. Özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine Türk askerinin konuşlandırıldığı ifade edildi. Bu iddia Barzani yönetiminin resmî yayın organı gibi kabul edilen Rudaw gazetesinden geldi. Erbil merkezli Rudaw gazetesi, “Türk askeri Suriye’den sonra Irak’tan da içeri girdi. Operasyonlar çok yakında başlıyor” iddiasıyla verdiği haberde, TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle çok sayıda Türk askeri indirdiğini ileri sürdü. Bu askerlerle birlikte ağır silahların da bölgeye konuşlandırıldığı belirtildi.

İHA VE SİHA DEVREDE

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, son dönemde yapılan terörle mücadele operasyonları konusunda önceki gün AK Parti MKYK’da bir sunum yaptı. Soylu, “Özellikle Amanos dağlarındaki operasyonlarda İHA’ların ve SİHA’ların devreye girmesi ile birlikte daha iyi sonuçlar almaya başladık. Ayrıca son dönemde yapılan operasyonlarla terörden arananlar listesindeki 11 kişi etkisiz hâle getirildi. Bunlardan ikisi kırmızı listede olanlar” dedi.

Türkiye Gazetesi
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fakıbaba: Bu rakamlar beni üzüyorFakıbaba: Bu rakamlar beni üzüyorGIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığındaki kadın yönetici ve çalışanların sayısını açıklayıp, Türkiye ortalamasının altındaki bu rakamların kendisini üzdüğünü söyledi.
İşte ABD'nin terör örgütü PKK'ya yardım kapısı!İşte ABD'nin terör örgütü PKK'ya yardım kapısı!Türkiye’yi Irak’la tek sınıra mahkûm eden anlayış terkedilmeli ve Ovaköy Sınır Kapısı bir an önce açılmalı. ABD, 2014 yılından bu yana Rabia-Fişhabur kapısını kullanarak PKK’ya yardım taşıyor. Irak Türkmen Cephesi’nden Hicran Kazancı, “Ovaköy Kapısı acile
TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandıTSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandıSuriye sınırında PKK’ya “dur” diyen TSK, şimdi Irak’tan sızmaları önlemek için düğmeye bastı. Sınır ötesine geçen Türk ordusu, belli aralıklarla buralara karakollar kurmaya başladı.
ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruzABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruzABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de Esed'in ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesinde zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.
30 mermi ile katliama gelmiş!30 mermi ile katliama gelmiş!5 Nisan’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar’ın ifadesi ortaya çıktı.
TSK en güneye indiTSK en güneye indiTSK ve muhalifler, Suriyeli mazlumların ‘son sığınağı’ İdlib’de 9. gözlem noktasını da kurdu. Türkiye-Suriye sınırını geçen 100 araçlık askeri konvoy, Hama’nın 20 kilometre kuzeyindeki Morik ilçesine ulaştı.
  • Yolcu otobüsü devrildi... Ölü ve yaralılar var08 Nisan 2018 Pazar 08:04
  • Bolu'da korkutan deprem!08 Nisan 2018 Pazar 08:03
  • Rus uzmandan Türkiye'ye saldırı uyarısı08 Nisan 2018 Pazar 08:01
  • Cezalar 2 katına çıkarılıyor!08 Nisan 2018 Pazar 08:00
  • Uyuşturucuyla en kapsamlı savaş!08 Nisan 2018 Pazar 07:57
  • Gönüllü olmuştu... Gazi olduğu yerde şehit düştü!08 Nisan 2018 Pazar 07:54
  • AA'nın haberi Fransa'yı çıldırttı: Kabul edilemez!07 Nisan 2018 Cumartesi 16:30
  • Gündeme bomba gibi düşen iddia: 'TSK Irak'a girdi'07 Nisan 2018 Cumartesi 16:00
  • Mahkeme o şişlerde ne olduğuna kararını verdi!07 Nisan 2018 Cumartesi 15:00
  • Savaş uçakları yine katliam yaptı!07 Nisan 2018 Cumartesi 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri