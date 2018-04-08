TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı

Afrin ve El-Bab harekâtları ile terör örgütünü Suriye sınırının ötesinde durduran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yıllardır Irak sınırından Türkiye’ye girerek kan döken PKK’lı teröristleri durdurmak için de harekete geçti.
BELİRLİ ARALIKLARLA KARAKOL KURULUYOR
Irak sınırından bugüne kadar en çok sızmanın yapıldığı bölgelerde belirli aralıklarla karakollar kurulmaya başladığı öğrenildi. Özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine Türk askerinin konuşlandırıldığı ifade edildi. Bu iddia Barzani yönetiminin resmî yayın organı gibi kabul edilen Rudaw gazetesinden geldi. Erbil merkezli Rudaw gazetesi, “Türk askeri Suriye’den sonra Irak’tan da içeri girdi. Operasyonlar çok yakında başlıyor” iddiasıyla verdiği haberde, TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle çok sayıda Türk askeri indirdiğini ileri sürdü. Bu askerlerle birlikte ağır silahların da bölgeye konuşlandırıldığı belirtildi.
İHA VE SİHA DEVREDE
Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, son dönemde yapılan terörle mücadele operasyonları konusunda önceki gün AK Parti MKYK’da bir sunum yaptı. Soylu, “Özellikle Amanos dağlarındaki operasyonlarda İHA’ların ve SİHA’ların devreye girmesi ile birlikte daha iyi sonuçlar almaya başladık. Ayrıca son dönemde yapılan operasyonlarla terörden arananlar listesindeki 11 kişi etkisiz hâle getirildi. Bunlardan ikisi kırmızı listede olanlar” dedi.
Türkiye Gazetesi
08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
- Fakıbaba: Bu rakamlar beni üzüyorTürkiye'den petrol hamlesi! İzin istedilerFenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor! Muhtemel 11'lerİşte ABD'nin terör örgütü PKK'ya yardım kapısı!TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandıAdı bile yetti! Mahalle mahalle değer kazanıyorABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruz30 mermi ile katliama gelmiş!TSK en güneye indiYolcu otobüsü devrildi... Ölü ve yaralılar var
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:01 Güneş 06:30 Öğle 13:12 İkindi 16:49 Akşam 19:43 Yatsı 21:06
- 18°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 11°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 15°C Amasya
- 14°C Ankara
- 17°C Antalya
- 16°C Artvin
- 13°C Aydın
- 11°C Balıkesir
- BIST: 114.738 -0.18
- Altın: 173,544 0.41
- Dolar: 4,0452 0.07
- Euro: 4,9655 0.38
TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı
Suriye sınırında PKK’ya “dur” diyen TSK, şimdi Irak’tan sızmaları önlemek için düğmeye bastı. Sınır ötesine geçen Türk ordusu, belli aralıklarla buralara karakollar kurmaya başladı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fakıbaba: Bu rakamlar beni üzüyorGIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığındaki kadın yönetici ve çalışanların sayısını açıklayıp, Türkiye ortalamasının altındaki bu rakamların kendisini üzdüğünü söyledi.
İşte ABD'nin terör örgütü PKK'ya yardım kapısı!Türkiye’yi Irak’la tek sınıra mahkûm eden anlayış terkedilmeli ve Ovaköy Sınır Kapısı bir an önce açılmalı. ABD, 2014 yılından bu yana Rabia-Fişhabur kapısını kullanarak PKK’ya yardım taşıyor. Irak Türkmen Cephesi’nden Hicran Kazancı, “Ovaköy Kapısı acile
TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandıSuriye sınırında PKK’ya “dur” diyen TSK, şimdi Irak’tan sızmaları önlemek için düğmeye bastı. Sınır ötesine geçen Türk ordusu, belli aralıklarla buralara karakollar kurmaya başladı.
ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruzABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de Esed'in ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesinde zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.
30 mermi ile katliama gelmiş!5 Nisan’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar’ın ifadesi ortaya çıktı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bombayı teröristin elinde patlatmış
- Diyanet İşleri Başkanlığı o ismi ihraç etti
- Üniversite saldırganı tutuklandı, eşi serbest!
- Tosuncuğun bitcoin tarlası bulundu
- İneklere Kur'an-ı Kerim dinletilsin önerisi!
- Sevda Aydan hayatını kaybetti
- Şaka gibi! Satılığa çıkarıldı
- Hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
- Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder
- Zindaşti ve adamları İstanbul'da yakalandı!
- Oruçluyken Öldürülmüş
- Eskişehir'deki saldırının detayları ortaya çıktı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.