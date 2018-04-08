Kadın yönetici sayısına ilişkin, “çok iyi değil, kötü” diyen Fakıbaba’nın Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun perşembe günkü toplantısındaki açıklamaları şöyle: “Bakanlıktaki personel durumumuz, merkezde toplam 2 bin 466 erkek, 1.338 kadın çalışanımız mevcut. Taşrada 43 bin 728 erkek, 14 bin 783 kadın çalışanımız mevcut.
Genel toplam 62 bin 315 ve bu personelin 16 bin 121’i kadın personeldir ve oranı yüzde 26’dır. Merkez yönetici personel durumu; Yönetici kadrolarında erkek sayısı 196, kadın sayısı 17, toplamda ise 213’tür. Taşra yönetici personel durumu; Erkek 858, kadın 39; toplam 897. Bu rakamlar beni üzüyor. Elimden geldiği kadar kadın arkadaşlarımızı yönetici pozisyonuna getirmek için çaba sarf ettiğimden emin olabilirsiniz.
Bizim toplam personel sayımız -bağlı kuruluşlarla beraber- 77 bin, kadın personel sayımız 18 bin, bu yüzde 24’e tekabül ediyor. Türkiye ortalaması yüzde 27. Türkiye ortalamasının altında olmamızdan dolayı Tarım Bakanı olarak bende bir eziklik olduğunu özellikle söylemek istiyorum.”
08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Fakıbaba: Bu rakamlar beni üzüyor
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığındaki kadın yönetici ve çalışanların sayısını açıklayıp, Türkiye ortalamasının altındaki bu rakamların kendisini üzdüğünü söyledi.
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