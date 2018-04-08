08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor! Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor! Muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor! Muhtemel 11'ler Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor! Muhtemel 11'ler Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor! Muhtemel 11'ler

 

Ligde geçen hafta Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen sarı-lacivertliler, 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sahasındaki son 2 maçı kazanamayan ve 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına tutunmak için seyircisi önünde bu sefer galip gelerek iddiasını devam ettirmeye çalışacak.

Düşme hattının bir basamak yukarısında 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise son 5 maçını kaybetmedi. Söz konusu dönemde başkent ekibi, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İki takım arasından sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe'de sakatlığı tam düzelmeyen Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Aatıf Chahechouhe, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı, maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacak.

Osmanlıspor cephesi

Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Haftaya 28 puanla 15. sırada giren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE - OSMANLISPOR

STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 19:00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Alper, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Serdar, Regattin, Umar, Mehmet Batdal.
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

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