08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Almanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyor

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Mültecileri ülkesine sokmamak için ölüme terk eden Almanya, vatan hainlerine kucak açtı! Almanya Federal Göçmenlik Ajansı’nın kayıtlarına göre darbe girişiminden bu yana Almanya’ya sığınan FETÖ’cülerin sayısı 15 bin 654.
Almanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyor
Almanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyor Almanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyor Almanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyor

İlk denemesini 17-25 Aralık 2013’de yapan 15 Temmuz 2016’da ise kanlı darbeye kalkışan FETÖ terör örgütü mensuplarının Avrupa’daki en büyük sığınağı Almanya. Suriye’deki iç savaştan kaçan milyonlarca mülteciyi almamak için ölüme terk eden Almanya, FETÖ ve PKK’lılar olunca ülkesinin kapılarını ve imkanlarını ardına kadar açıyor.

KAÇAKLARIN ANA YURDU 

Almanya Federal Göçmenlik ve Mülteci Ajansı’nın (BAMF) resmi açıklamalarına göre Türkiye’den Almanya’ya kaçan kaçakların sayısı her geçen yıl artmakta. BAMF’in verilerine göre 2016’dan Mart 2018’e kadar Almanya’ya kaçanlar arasında 222 diplomatik pasaport ve 771 yeşil pasaport sahibi kişi var. Almanya’ya sığınan hain askerlere ilişkin hiçbir rakamın paylaşılmadığı resmi verilere göre 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana bugüne kadar Almanya’ya sığınan Türk vatandaşı sayısı 15 bin 654. 2016 yılında 5 bin 700 kişi, geçtiğimiz yıl ise 8 bin 500 kişi sığınma talebinde bulundu. Geçtiğimiz yıla göre Almanya’ya kaçan Türklerin oranı bu yıl yüzde 42 artmış durumda. 

Öz’ün kaldığı kampusun bir ucu, FETÖ’nün temel dayanağı ‘dinler arası diyalog’ projeleri üreten Evanjelik Kilise, bir ucu da Gülen’in okuluna çıktı.

Zek’in bir yanı kilise bir yanı FETÖ okulu! 

AKŞAM FETÖ’nün firari eski savcısı Zekeriya Öz’ün Almanya’nın Freiburg kentindeki adresi tespit etmişti. Alman istihbaratı BND’ye bağlı ajanlar tarafından korunan Öz’ün adresi Evanjelik Freiburg Barış Kilisesisi de bulunuyor.  Öz ve eşi kilisenin hemen arkasında bulunan, Almanya’da FETÖ ile bağlantılı okulu Gökkuşağı Özel Okulu’na yakın (Regenbogen-Schule) lüks evde kalıyor. Kilise örgütün dünyadaki yapılanmasının temel dayanaklarından olan ‘dinler ve kültürler arası diyalog’ iddiasına en az FETÖ kadar önem veriyor.

Protestan kiliseleri para yağdırıyor

Eşiyle birlikte Türkiye’den, Almanya’ya kaçan FETÖ’cüler arasında bulunan Canan A. isimli bir kişi Alman medyasına verdiği röportajda Düsseldorf’a geldiğini akademik kariyerini tamamlamak ve kendisine iş bulması için Almanya’nın en büyük dini yardım kuruluşu olan ve Alman Protestan kiliseleri tarafından işletilen Diakonie Kurumu’nun yardım ettiğini söyledi.  

LÜKS İÇİNDE YAŞIYORLAR

Gazeteciler Hüseyin Topel ve Fatih Aktürk kaçak FETÖ’cülerin Almanya bürokrasisi ve devletinden her gün yardım ve rehberlik hizmetleri aldığını belirterek şöyle konuştu: Yardım edenler arasında Türkiye’deki muhalif Kürt kökenliler, FETÖ’cü iş adamları ve çok sayıda Alman var. FETÖ’cüler buraya gelir gelmez iş buluyor. Toplanan yardım paraları bu kişilere veriliyor.

Burs ve iş sağlıyorlar

Almanya’nın en büyük haber ajansı olan DPA olmak üzere Bild, Quantara.de ve Deutsche Welle (DW) gibi bilinen Alman medya kuruluşlarına konuşan proje örgüt FETÖ üyeleri ülkede resmi kamu kuruluşlarından, Hıristiyan kurumlara, Alman vatandaşlarından çok sayıda Türkiye’deki muhalif Kürt derneğe kadar herkesin kendilerine yardımcı olduklarını, para verdiklerini, iş bulduklarını ve çocuklarına okul imkanı sağladıklarını söyledi. 

Akşam

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