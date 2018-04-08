08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Bakan'dan asgari ücret açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle çalışanlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, "Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" dedi.
Bakan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan'dan asgari ücret açıklaması Bakan'dan asgari ücret açıklaması Bakan'dan asgari ücret açıklaması

 

Büyüme rakamlarıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Şu anda 28 milyon istihdam oranına ulaşmışız. 31 milyon kişi iş gücüne katılmış, son 1 sene içerisinde 250 bin yeni iş yeri açılmış. 2002 yılında 900 binmiş işleri sayısı bugün 1 milyon 800 bine ulaşmış, emekli sayımız şu anda 12 milyon 125 bin kişiye ulaşmış durumda. Bu rakamlar çok büyük rakamlar dünyayla kıyasladığımız zaman" dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM EDİLECEK

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, "Şimdi daha da güçlü bir paketle tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini bu yıl da devam ettiriyoruz işverenlerimiz açısından" diyen Sarıeroğlu, "Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm kondu. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" ifadelerini kullandı.

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