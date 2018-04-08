08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:06
    • 20°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleri

»
Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi. Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda terörden arananlar listesinde "yeşil" kategorideki teröristin de arasında yer aldığı 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleri
Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleri Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleri Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleri

Diyarbakır'da sona eren operasyonda terörden arananlar listesinde "yeşil" kategorideki teröristin de arasında yer aldığı 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan'da jandarma, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla başlatılan "Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KÖKÜ KAZINIYOR

Operasyonda İçişleri Bakanlığının "yeşil" renkli kod listesi ile aranan terörist "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik ile "Şervan Azat" kod isimli Ömer Kaya etkisiz hale getirildi. Öte yandan, operasyonda teröristlerce kullanılan 7 mağara ve 8 sığınak ile 3 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı imha edildi. Sığınak ve arazide gömülü bidonlarda M-16 piyade tüfeği, 3 kalaşnikof , 356 fişek, tabanca, 2 el bombası ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde yakalanan 28 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bir ton 626 kilogram esrar Narko-terörizmle mücadele kapsamında arama faaliyetlerinde 3 bin 175 kök kenevir ile bir ton 626 kilogram toz esrar ele geçirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye tanımladığı ileri sürülen Sabri Çolak'ın mahkemeye sunulan mütalaada 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleriDiyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleriDiyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi. Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda terörden arananlar listesinde "yeşil" kategorideki teröristin de arasında yer aldığı 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a operasyon! 12 hedef yok edildiKuzey Irak'a operasyon! 12 hedef yok edildiTSK: Kuzey Irak'a hava harekatında 12 PKK hedefi imha edildi.
Bakan'dan asgari ücret açıklamasıBakan'dan asgari ücret açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle çalışanlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, "Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" dedi.
Almanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyorAlmanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyorMültecileri ülkesine sokmamak için ölüme terk eden Almanya, vatan hainlerine kucak açtı! Almanya Federal Göçmenlik Ajansı’nın kayıtlarına göre darbe girişiminden bu yana Almanya’ya sığınan FETÖ’cülerin sayısı 15 bin 654.
En fazla radyasyon yayan telefonlarEn fazla radyasyon yayan telefonlarCep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.
  • Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme08 Nisan 2018 Pazar 11:00
  • Fakıbaba: Bu rakamlar beni üzüyor08 Nisan 2018 Pazar 10:35
  • İşte ABD'nin terör örgütü PKK'ya yardım kapısı!08 Nisan 2018 Pazar 09:52
  • TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı08 Nisan 2018 Pazar 09:51
  • ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruz08 Nisan 2018 Pazar 08:09
  • 30 mermi ile katliama gelmiş!08 Nisan 2018 Pazar 08:08
  • TSK en güneye indi08 Nisan 2018 Pazar 08:05
  • Yolcu otobüsü devrildi... Ölü ve yaralılar var08 Nisan 2018 Pazar 08:04
  • Bolu'da korkutan deprem!08 Nisan 2018 Pazar 08:03
  • Rus uzmandan Türkiye'ye saldırı uyarısı08 Nisan 2018 Pazar 08:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri