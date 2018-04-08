08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:06
    • 19°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

En fazla radyasyon yayan telefonlar

»
En fazla radyasyon yayan telefonlar
Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.
En fazla radyasyon yayan telefonlar En fazla radyasyon yayan telefonlar En fazla radyasyon yayan telefonlar

 

2000'li yıllarda hayatımıza giren cep telefonları artık her bütçeye uygun bir şekilde hemen her bireyin sahip olduğu bir araç haline geldi. Hayatımızın vazgeçilmezi olan ve neredeyse elimize almadan duramadığımız telefonlarımız aslında bizler için oldukça tehlikeli bir alet.

SAR değeri adı verilen telefonun yaydığı radyasyon miktarı, insanı kansere kadar götürebilen bir etkiye sahip. Bu yazımızda en az ve en fazla SAR değerine sahip olan telefonları yazıyoruz.

SAR DEĞERİ

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

Listemizin en üstünde OnePlus 5T yer alıyor. En çok SAR değerine sahip olan bu telefon 1,68 W radyasyon yayıyor, ki bu değer normalin 2 buçuk katı kadar.

iPHONE DA LİSTEDE

Listenin büyük bir çoğunluğu Andorid işletim sistemleri ile telefonlardan oluşuyor, ancak her alanda -ki özellikle güvenlik alanında kendini gösteren iPhone, bu listede de kendine yer edindi.

Üzülerek belirtiyoruz ki iPhone 7, 7 Plus ve 8'in yer aldığı listede telefonların SAR değeri 1,38 W, 1,24 W ve 1,32 W olarak açıklandı. Yani bu rakamlar Android rakiplerinin gerisinde olsa da standart olarak belirlenen 0,60 W'nin iki katından fazla.

EN AZ RADYASYON YAYANLAR

Telefonların en az radyasyon yayanları listesinde Android cihazlar yer alıyor. Listenin ilk üç sırasında Samsung Galaxy A5 0,29 W değerle bulunurken, ikinci sırada ise 0,28 W ile LG Q6 bulunuyor. Listenin birinci sırasında ise ZTE Blade A910 0,27 W ile bulunuluyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan'dan asgari ücret açıklamasıBakan'dan asgari ücret açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle çalışanlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, "Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" dedi.
Almanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyorAlmanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyorMültecileri ülkesine sokmamak için ölüme terk eden Almanya, vatan hainlerine kucak açtı! Almanya Federal Göçmenlik Ajansı’nın kayıtlarına göre darbe girişiminden bu yana Almanya’ya sığınan FETÖ’cülerin sayısı 15 bin 654.
En fazla radyasyon yayan telefonlarEn fazla radyasyon yayan telefonlarCep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.
Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişmeÇiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişmeİstanbul'daki Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltındaki bir kişinin otomobilinde yapılan aramada şirkete ait kaşe ve evrak bulundu.
Fakıbaba: Bu rakamlar beni üzüyorFakıbaba: Bu rakamlar beni üzüyorGIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığındaki kadın yönetici ve çalışanların sayısını açıklayıp, Türkiye ortalamasının altındaki bu rakamların kendisini üzdüğünü söyledi.
İşte ABD'nin terör örgütü PKK'ya yardım kapısı!İşte ABD'nin terör örgütü PKK'ya yardım kapısı!Türkiye’yi Irak’la tek sınıra mahkûm eden anlayış terkedilmeli ve Ovaköy Sınır Kapısı bir an önce açılmalı. ABD, 2014 yılından bu yana Rabia-Fişhabur kapısını kullanarak PKK’ya yardım taşıyor. Irak Türkmen Cephesi’nden Hicran Kazancı, “Ovaköy Kapısı acile
  • TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı08 Nisan 2018 Pazar 09:51
  • ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruz08 Nisan 2018 Pazar 08:09
  • 30 mermi ile katliama gelmiş!08 Nisan 2018 Pazar 08:08
  • TSK en güneye indi08 Nisan 2018 Pazar 08:05
  • Yolcu otobüsü devrildi... Ölü ve yaralılar var08 Nisan 2018 Pazar 08:04
  • Bolu'da korkutan deprem!08 Nisan 2018 Pazar 08:03
  • Rus uzmandan Türkiye'ye saldırı uyarısı08 Nisan 2018 Pazar 08:01
  • Cezalar 2 katına çıkarılıyor!08 Nisan 2018 Pazar 08:00
  • Uyuşturucuyla en kapsamlı savaş!08 Nisan 2018 Pazar 07:57
  • Gönüllü olmuştu... Gazi olduğu yerde şehit düştü!08 Nisan 2018 Pazar 07:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri