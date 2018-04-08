08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:06
    • 20°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası

»
'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye tanımladığı ileri sürülen Sabri Çolak'ın mahkemeye sunulan mütalaada 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası
'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası 'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası 'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası

 

Eruzurum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın (69), 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tanık beyanlarına göre kendisini 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye tanımladığı ileri sürülen Sabri Çolak'ın mahkemeye sunulan mütalaada 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

"GÜLEN'İN KÖPEĞİYİM"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, yürütülen soruşturma kapsamında emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak, 11 öğretim üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Ü.A., Sabri Çolak'ın örgütün etkin üyesi olduğunu iddia etti. Çolak'ın FETÖ/PDY'nin manevi abilerinden olduğunu belirten Ü.A., sanığın elebaşının yanında kaldığını söyledi. Yaptığı sohbetlerde Sabri Çolak'ın himmet topladığını bildiren Ü.A., "Hatta kendisini 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye adlandırarak propagandasını yapıyordu" dedi.

GÜLEN' HAYRANLIĞINI BELGESELDE ANLATMIŞ

Soruşturma kapsamında Sabri Çolak'ın bir internet sitesinde, 'Geçmişten İzler' isimli belgeselde örgüte nasıl katıldığını, örgüt lideri Fethullah Gülen'e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği tespit edildi. Sabri Çolak'ın evinde yapılan aramada 'talebelerim' ibareli not kağıdı, Fethullah Gülen'in fotoğraflarının bulunduğu gazete parçaları ele geçirildi. 22 Temmuz 2016'da 1 Nolu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sabri Çolak, suçlamaları kabul etmedi. Sabri Çolak, mahkemedeki ifadesinde, "Ben böyle bir terör örgütü olduğuna 15 Temmuz'a kadar inanmadım. Bu tarihteki olay, beni çok yaraladı. Şu anda var mı bilemiyorum, ama yok da diyemiyorum. O tarihte sevdiğim, saygı duyduğum Fethullah Gülen'e saygım ve sevgim bitmiştir. Suçluluğu netleşirse, ona zarar vermeye çalışacağım. Şu anda gözümden düşmüştür. 2013 yılında Erzurum'dan birkaç arkadaşımla Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettik. Hoca efendiyi çok sevdiğim için, onun da beni çok sevdiği için ziyaretine gittiğimizde birlikte konuşurduk. Yaklaşık 10-11 defa görüşmüşümdür. Ben Fethullah Gülen'i çok sevdiğim için, gönülden bağlı olduğum için sorduklarında hep övdüm. Bu örgüte kesinlikle himmet toplamadım. Sadece eğitim kurumlarına yardım ettim. Ben, kesinlikle hiçbir yerde, 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' şeklinde bir söz söylemedim, iftiradır. 17-25 Aralık öncesinde kadar bunun örgüt olduğunu düşünmüyordum. Bundan sonra da örgüt olup olmadığı konusunda kafam karışmıştı. Eski bakanlardan Muammer Güler'in Rıza Zarrab ile bağlantılarını, ayakkabı kutularındaki paraları görünce bu tereddütlerim gitti ve böyle düşünmedim. Bundan dolayı internet sitesinde bu gruba üye olduğumu ve bağlı olduğumu belirttim. Ancak 15 Temmuz'dan sonra gönül bağım kopmuştur" diye kendisini savundu. Tutuklanan Sabri Çolak hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Tutuklu sanık Sabri Çolak'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, Çolak hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, sanık avukatının esas hakkında savunma hazırlaması için ertelendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye tanımladığı ileri sürülen Sabri Çolak'ın mahkemeye sunulan mütalaada 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleriDiyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleriDiyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi. Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda terörden arananlar listesinde "yeşil" kategorideki teröristin de arasında yer aldığı 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a operasyon! 12 hedef yok edildiKuzey Irak'a operasyon! 12 hedef yok edildiTSK: Kuzey Irak'a hava harekatında 12 PKK hedefi imha edildi.
Bakan'dan asgari ücret açıklamasıBakan'dan asgari ücret açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle çalışanlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, "Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" dedi.
Almanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyorAlmanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyorMültecileri ülkesine sokmamak için ölüme terk eden Almanya, vatan hainlerine kucak açtı! Almanya Federal Göçmenlik Ajansı’nın kayıtlarına göre darbe girişiminden bu yana Almanya’ya sığınan FETÖ’cülerin sayısı 15 bin 654.
En fazla radyasyon yayan telefonlarEn fazla radyasyon yayan telefonlarCep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.
  • Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme08 Nisan 2018 Pazar 11:00
  • Fakıbaba: Bu rakamlar beni üzüyor08 Nisan 2018 Pazar 10:35
  • İşte ABD'nin terör örgütü PKK'ya yardım kapısı!08 Nisan 2018 Pazar 09:52
  • TSK düğmeye bastı! PKK'ya Irak kapısı kapandı08 Nisan 2018 Pazar 09:51
  • ABD'den Doğu Guta açıklaması: Haberleri izliyoruz08 Nisan 2018 Pazar 08:09
  • 30 mermi ile katliama gelmiş!08 Nisan 2018 Pazar 08:08
  • TSK en güneye indi08 Nisan 2018 Pazar 08:05
  • Yolcu otobüsü devrildi... Ölü ve yaralılar var08 Nisan 2018 Pazar 08:04
  • Bolu'da korkutan deprem!08 Nisan 2018 Pazar 08:03
  • Rus uzmandan Türkiye'ye saldırı uyarısı08 Nisan 2018 Pazar 08:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri