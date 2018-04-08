08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Hakkari'de 30 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

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Hakkari'de, kent merkezi ile 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Hakkari'de 30 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Hakkari'de 30 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi Hakkari'de 30 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi Hakkari'de 30 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

 

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz merkezi, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan; 30 bölge 9 Nisan 2018 günü saat 00:00:01’den 23 Nisan 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

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