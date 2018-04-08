08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevap

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerler takas konusu değildir."
Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevap
Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevap Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevap Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevap


Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanaskerler takas konusu değildir."
 

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