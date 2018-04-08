Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanaskerler takas konusu değildir."
08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevap
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerler takas konusu değildir."
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