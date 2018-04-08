08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması

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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Nüfus kayıtlarımızın ne kadar zayıf olduğu son olaylarda görülüyor. Herkese bir şecere çıkarıyorlar. Kimse 1854'ten geri gidemiyor ama bu demek değil ki soysuz bir milletiz. dedi.
İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması
İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması

Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda  düzenlenen "Türklerin Serüveni" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, Türklerin çok  asil bir millet olduğunu ve bunun dünya tarihçileri tarafından her zaman kabul  görüldüğünü belirtti.

Osmanlı döneminde ele geçirilen topraklarda, insanların dili ve ırkına  dokunulmadığı için birçok Avrupa ülkesinin soyunu kaybetmediğini ifade eden  Ortaylı, Türklerin bu anlamda Avrupa ve Arap coğrafyasında birçok ırkın  kaybolmamasını sağladığını aktardı.

"SOYSUZ BİR MİLLET DEĞİLİZ KAYIT TUTMAYAN BİR MİLLETİZ"

Ortaylı, Türk milletinin soyunun asil olduğunu ancak kayıt altına  alınmadığını vurgulayarak "Nüfus kayıtlarımızın ne kadar zayıf olduğu son  olaylarda görülüyor. Herkese bir şecere çıkarıyorlar. Kimse 1854'ten geri  gidemiyor ama bu demek değil ki soysuz bir milletiz. Hayır, sadece kayıt tutmayan  bir milletiz. Onun için bu zaaftan faydalanıp, insanların soyları üzerinde  konuşanlar hem cahildir hem zihinleri geridir." diye konuştu.

"BATIDA ŞECERE KAYDI KİLİSEDE"

Türklerin şecerelerinin yaşadıkları köy ve mahalle nezdinde kayıtlı  olduğuna dikkati çeken Ortaylı, "Batıdaki bir aristokratın şecere kaydı ise  kalede veya kilisede saklıdır. Bu onlar için çok önemli çünkü o şecere sayesinde  imtiyazlıdırlar. 16. yüzyıla kadar gider bir ailenin soyu." dedi.

Programın yapıldığı salonun dolması üzerine dışarıda kalan öğrenciler,  söyleşiyi koridorlara kurulan ekranlardan takip etti.

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