08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:06
    • 22°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

Almanya'dan İncirlik itirafı! 'Pahalıya patladı'

»
Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Alman askerlerinin İncirlik'ten Ürdün'e gitmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini açıkladı.
Almanya'dan İncirlik itirafı! 'Pahalıya patladı'
Almanya'dan İncirlik itirafı! 'Pahalıya patladı' Almanya'dan İncirlik itirafı! 'Pahalıya patladı' Almanya'dan İncirlik itirafı! 'Pahalıya patladı'

 

Almanya'nın yurt dışındaki en stratejik üslerinden biri olan İncirlik, geçtiğimiz aylarda BerlinAnkara hattında yaşanan gerilim nedeniyle Almanya için sonlandı.

İncirlik'ten taşınan Almanya Ürdün'e gitmek zorunda kaldı. Bu durumun üzerinden aylar geçti, duruma ilişkin Berlin yönetiminden ilk kez açıklama geldi.

ALMANYA'DAN İTİRAF

Almanya'nın Orta Doğu'da gerçekleştirdiği operasyonlarda adeta karakolu rolünde bulunan İncirlik artık Berlin yöntimi için sadece bir rüya. Üste bulunan keşif, savaş ve tanker uçaklarını Ürdün'e taşımak zorunda kalan Almanya, bu durumdan oldukça fazlasıyla etkilendi. Öyle ki Alman Büyükelçi Martin Erdmann'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

"İNCİRLİK BİZE PAHALIYA MAL OLDU"

DEAŞ'la mücadele kapsamında burada bulunan birliklerin taşınmasının kendileri için oldukça pahalıya mal olduğunu belirten Erdmann, Almanya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi halinde bile İncirlik'in yeniden kazanılamayacağını belirtti

ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA İNCİRLİK GERİLİMİ

Terör örgütü PKK ve FETÖ firarilerini barındırıp Türkiye'ye iade etmeyen Almanya, milletvekillerini İncirlik Üssü'ne göndermek istedi.

Terör örgütlerine kucak açan Almanya'ya bu konuda izin verilmedi.

Türkiye'nin bu kararından vazgeçmemesi, Almanları İncirlik Üssü'nden çekilme kararını almasına itti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Oğlunu 20 yıl kafese koyan adam yakalandıOğlunu 20 yıl kafese koyan adam yakalandıJaponya'da zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle oğlunu kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği ileri sürülen baba gözaltına alındı.
Almanya'dan İncirlik itirafı! 'Pahalıya patladı'Almanya'dan İncirlik itirafı! 'Pahalıya patladı'Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Alman askerlerinin İncirlik'ten Ürdün'e gitmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini açıkladı.
PKK'lıları koruyan Alman polisi Türk'e saldırdıPKK'lıları koruyan Alman polisi Türk'e saldırdıStuttgart'ta yürüyüş yapıp çadır kuran terör örgütü yandaşlarını tek başına protesto eden bir Türk vatandaşı, 10'dan fazla Alman polisinin müdahalesine maruz kaldı.
Afrika kıtası ikiye mi bölünüyor?Afrika kıtası ikiye mi bölünüyor?Kenya’nın güneybatısında dev bir çatlak oluştu. Bilim insanları bunun Afrika kıtasının ikiye bölünme sürecinin başlangıcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar...Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar...PKK’nın Suriye’de sürekli başvurduğu bayrak oyununu FETÖ’cüler, Balkanlara taşıdı.
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı!Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı!Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne'de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasıyla başlayan gerilim devam ederken, bugün de karşılıklı sert açıklamalar geldi.
  • ‘Ilımlı İslam’ eski Kabe imamını iskambil masasına oturttu!07 Nisan 2018 Cumartesi 13:27
  • Gazeteci Murteca şehit oldu!07 Nisan 2018 Cumartesi 12:38
  • İneğini satıp gittiği Japonya'da patron oldu07 Nisan 2018 Cumartesi 11:20
  • ABD'den Filistinli protestoculara kınama geldi07 Nisan 2018 Cumartesi 11:14
  • AB'de 3 milyar avro anlaşmazlığı07 Nisan 2018 Cumartesi 11:14
  • Trump İran kartıyla S. Arabistan'a şantaj yapıyor07 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
  • Halkın malını gasp etmenin kanununu çıkardı07 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
  • BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi07 Nisan 2018 Cumartesi 11:12
  • Nikki Haley: Rusya asla dostumuz olmayacak07 Nisan 2018 Cumartesi 11:11
  • Trump, BAE Veliaht Prensi ile görüştü07 Nisan 2018 Cumartesi 11:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri