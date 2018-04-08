08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Oğlunu 20 yıl kafese koyan adam yakalandı

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Japonya'da zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle oğlunu kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği ileri sürülen baba gözaltına alındı.
Oğlunu 20 yıl kafese koyan adam yakalandı
Oğlunu 20 yıl kafese koyan adam yakalandı Oğlunu 20 yıl kafese koyan adam yakalandı Oğlunu 20 yıl kafese koyan adam yakalandı

 

 Japonya'da Yoşitane Yamasaki isimli 73 yaşındaki adam, oğlunu, Sanda şehrindeki evinin yanında prefabrik bir kulübede, 1 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğindeki ahşap kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Yamasaki'nin eşine, ölmeden önce hemşirelik bakımı sağlayan yerel bir görevlinin, ocak ayında, durumu yetkililere bildirmesi üzerine harekete geçen polisin konuyla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.

Gözaltına alınan Yamasaki'nin, yetkililere, hastalığı nedeniyle şiddete başvurduğu iddiasıyla, yaklaşık 16 yaşından bu yana kilitlediği oğluna her gün yemek verdiğini ve gün aşırı banyo yapmasına izin verdiğini söylediği kaydedildi.

Yaşlı adamın şimdi 42 yaşında olan oğlunun, omurgasının eğrilmesi dışında sağlık durumunun iyi olduğu ve yetkililer tarafından sosyal yardım tesisine gönderildiği açıklandı.

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