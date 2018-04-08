Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'de kariyerine devam eden Emre Belözoğlu, katıldığı televizyon programında konuştu.

"KÜFÜR SAHADA OLABİLİR; SOKAKTA YETİŞEN BİLİR"

Program sırasında küfürle ilgili düşünceleri sorulan Emre Belözoğlu, "Küfürün hayatın her alanında yanlış olduğunu düşünüyorum. Sahanın içerisinde kendimi yönetemediğim zamanları yaşadım. Sahanın içerisinde bunlar vardır. Biri tekme atar, küfür eder, siz cevap verirsiniz. Sokağın içerisinde yetişen herkes bunu bilir. Ancak bunlar saha içerisinde kalmalı. Herkes buna popülist, abartarak, magazinsel olarak yaşamak isterse, bu toplumsal bomba olarak karşımıza çıkar. Sahada hakem ya da TFF bunun karşılığını verir. Siz yorumcu olarak bunun cezasını vermeye kalkarsanız, toplumsal kıyım ortaya çıkıyor. Kuralların daha katı olması gerekli. TV başında, klavye başında küfür edenler, bunun boşa gittiğini, karşılığının olmayacağını düşünüyorlar sanırım. Allah katında vicdanı olan bunu yapmaz." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FELIPE MELO AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray'da forma giyen Felip Melo ile arasında yaşanan gerginlik hakkında görüşü sorulan Emre Belözoğlu "Melo'ya bir sevgim ya da antipatim yok. Melo biraz daha bunlardan beslenmeyi seviyor. Bunu bilerek yapıyor gibi, bilmiyorum yorumlamak da istemiyorum. Sahanın içerisinde olan sahada bitti. Futbolcuların buna böyle bakması gerekiyor, futbolun içerisinde bunlar var." diye konuştu.