"İstanbul'un altında 20 bin kişi çalışıyor"

Kanal 7'de yayınlanan ve Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'ne konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysalbelediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında önemli yaptı.

İSTANBUL'A 1100 KM METRO HATTI LAZIM

İstanbul'un ilk çözülmesi gereken sorunun ulaşım olduğunu ve vatandaşlardan bu yönde şikayetler aldıklarını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, bu sorunun çözümü için birinci önceliklerinin raylı sistem olduğunu dile getirdi. Uysal, "Şuanda çalışan ve işleyen müşteri taşıyabilen 160 km metromuz var. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden ihalesi yapılıp da inşaatı devam eden 160 km metromuz var. Birde ulaştırma bakanlığımızın inşaatı devam eden 110 km’lik ikinci bir metromuz var. Yani toplam 270 km uzunluğunda metro inşaatımız devam ediyor. İstanbul'un metro problemi kalmaz diyebilmek için metro uzunluğu toplamda 1100 km olması gerekiyor. Daha çok metro hattı. İnşaat ve işleyenleri topladığımız zaman 430 km gibi bir şey yaparsak geriye 650 km gibi 700 km gibi bir rakam çıkıyor" dedi.

YER ALTINDA 20 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Şuan itibariyle İstanbul'da devam eden metro inşaatlarının uzunluğunun 270 kilometre olduğunu ve bu uzunlukta bir inşaatın sadece Çin de olabileceğini dile getiren Başkan Uysal, "Yer altında şuanda İstanbullulara metro yapan 20 bin kişi çalışıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman çok ciddi bir çalışma. Ama vatandaş bunu tabi ne zamanki metro açıldı binmeye başladı o zaman yapıldığının farkına varıyor. Zaman zaman da belirli yerlerde şaft açılıp işte o tünellere giriş çıkışta oluyor. Oraların etrafı çevriliyorsa oralarda metro yapıldığını vatandaş fark ediyor" ifadelerini kullandı. Metro çalışmaların 1990'larda başladığını ve bugüne kadar 160 km metro yapıldığını hatırlatan Uysal, "2019-2020'de bu sayı 270 km çıkarmayı hedefliyoruz. Geriye 650 km kalıyor. Bunu 30 senede yapmak zor. Onun için biz şuanda yeni bir finans modeli ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde maksimum 10 yıl içerisinde geri kalan 650 km metromuzu nasıl yaparız ona çalışıyoruz. Bu konuda tabi Türkiye’nin çok ciddi tecrübeleri oldu. İşte bir üçüncü köprü modeli, bir Avrasya modeli, bir şehir hastaneleri modeli, bu tür modellerle 3. Havalimanı modeli, bu tür modelleri şu anda çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bu yıl içerisinde birkaç hattımızı açacağız" şeklinde konuştu.

90 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPILACAK

Metro hattının 1 kilometresinin 150 milyon TL'ye mal olduğunu belirten Uysal, 2023 yılına kadar 650 kilometre metro hattı hedefini düşündüğümüzde ortalama 90 milyar TL'lik bir yatırım yapılacağını ifade etti. İstanbul'da önemli ulaşım alternatiflerinden birinin de metrobüs olduğuna dikkat çeken Mevlüt Uysal, metrobüs hattının 500 bin kişi kapasitesine sahip olmasına rağmen günde 900-950 bin kişinin bu hattı kullandığını aktardı.

MÜTEAHHİT İLE VATANDAŞ BAŞ BAŞA KALMIŞ

İstanbul’da yaklaşık 4,5 milyon civarında daire bulunduğunu ve bunların yüzde 20-25’inin yenilenmesi gerektiğini aktaran Uysal, "Aslında yarısının yenilenmesi gerekiyor. Şuanda İstanbul'da yenilenmesi gereken daire sayısı 2 milyon. Bunun 500 bini en azından biz kamu eliyle yaparsak biz bu işi süreci hızlandırırız. Çünkü bu mesele depremden bu tarafa hep konuşuluyor. Depremden bu tarafa konuşulan mesele olmak ile birlikte tabi kentsel dönüşüm dediğimiz şey o kadar da kolay değil. İnsanların anılarının olduğu binayı yıkıyorsun yeniden yapıyorsun. Bir iş yerini taşımaktan daha zoru binasını yıkıp yeniden yapmak. Geçmişte bu konularda işte değişik usuller belirlenmiş. Ne denilmiş işte imar artışı verelim vatandaş kendisi yapsın, bakanlık demiş şu şu teşvikleri verelim vatandaş kendisi yapsın. İşte böyle yapalım şu olsun, bu olsun vs. Maalesef bugüne kadar kentsel dönüşümde iyi bir usul ve herkesin ittifakla çok iyi dediği bir usul oluşabilmiş mi oluşamamış. Hele hele bizim İstanbul’a imar artışı verip de müteahhit ile vatandaş baş başa birbiriyle anlaşıp yapsın dediğimiz zaman o konular acayip bir şekilde insanları germiş" dedi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bunun en somut örneğinin Fikirtepe'de yaşandığına dikkat çeken Uysal, şöyle devam etti:

"Baktık ki orada kavga kıyamet kopuyor. Bunun bir çok sebebi olabilir. İmar artışı kavga getirmiş yani orada gördük. Bakıyoruz orada belediye mağdur, vatandaş mağdur, müteahhit mağdur, altı yedi senedir ortalık kilitlenmiş, hiç kimse memnun değil. Bu nedenle bakanlığımız devreye girdi. Büyükşehir olarak altyapılarını çözüyoruz, yani müteahhitlerin orada verdiği bazı yanlış kararların telafisini belediye olarak, hükümet olarak, bakanlık olarak çözüyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Biz göreve geldikten sonra bu mesele yine gündem olmuştu. İstanbul’da 25 belediye başkanımızla toplantılar yaptık, üst üste, bir hafta on gün içerisinde dört beş toplantı yaptık. Bu toplantılar altı yedi saat sürdü. Toplamda yirmi beş otuz saat süreyle toplantı yapmış olduk" dedi.

"İMAR ARTIŞI VERMEYECEĞİZ"

"Vatandaş mahallesinden, yaşadığı çevreden vazgeçmek istemiyor" diyen Başkan Mevlüt Uysal, birinci kuralımız yıkacağız yerinde yapacağız ve kesinlikle imar artışı vermeyeceğiz" dedi.