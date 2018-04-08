08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:06
    • 22°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

»
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Emniyet ve jandarma birimlerince bu yılın ilk 3 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 36 bin 948 operasyonda 51 bin 580 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin uyuşturucusatıcılarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 2018'in ilk 3 ayında 36 bin 948 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik birimlerince 51 bin 580 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 25 ton 200 kilogram esrar, 4 ton 697 kilogram eroin, 225 kilogram bonzai, 156 kilogram metamfetamin, 80 kilogram kokain, 36 kilogram afyon, 4 milyon 323 bin 869 adet uyuşturucu hap ve 21 bin 257 kök Hint keneviri ele geçirildi. 

ZEHİR TÜCCARLARINA NEFES ALDIRMIYORLAR

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan emniyet ve jandarma birimlerinin başarılı çalışmaları rakamlara da yansıdı. Geçen yılın ilk 3 ayında düzenlenen 25 bin 476 uyuşturucu operasyonunda 37 bin 359 şüpheli gözaltına alınmıştı. Söz konusu operasyonlarda 45 ton 109 kilogram esrar, 1 ton 750 kilogram eroin, 138 kilogram bonzai, 127 kilogram metamfetamin, 123 kilogram afyon, 85 kilogram kokain, 12 milyon 730 bin 94 adet uyuşturucu hap ve 36 bin 431 kök Hint keneviri ele geçirilmişti. Bu yılın ilk 3 ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 45, gözaltı sayısında yüzde 38, ele geçirilen eroin miktarında yüzde 168, bonzai miktarında yüzde 63 ve metamfetamin miktarında yüzde 23 artış sağlandı. Aynı dönemlere bakıldığında afyon miktarında yüzde 71, uyuşturucu miktarında yüzde 66, esrar miktarında yüzde 44, Hint keneviri miktarında yüzde 42 ve kokain miktarında yüzde 6 azalma oldu. Bu yılın ilk 3 ayı ile 2016'nın aynı dönemine ait istatistikler karşılaştırıldığında ise uyuşturucu operasyonu yüzde 63, gözaltı sayısı yüzde 45, metamfetamin yüzde 438, bonzai yüzde 341, uyuşturucu hap yüzde 201, eroin yüzde 104, esrar yüzde 77 ve kenevir yüzde 20 arttı. Ele geçirilen kokain miktarı yüzde 63, afyon miktarı yüzde 30 azaldı. 

İKİNCİ PİSTON VAKASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mart günü kargo ile Suudi Arabistan'a uyuşturucu yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlatmış ve kargo firmasının Küçükçekmece'de bulunan şubesine baskın yapmıştı. İş makinesi pistonlarında yapılan incelemede 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı ele geçirilmişti. 

Soruşturmayı derinleştiren polis yine Suudi Arabistan'a kargo ile uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine 26 Mart'ta kargo firmasına baskın düzenledi. 4 adet pistonun iç kısımlarına zulalanmış 11 kilo 300 gram ağırlığında 70 bin captagon ele geçirildi. Polis uyuşturucuları göndereni yakalamak için çalışma başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı geldi: İstanbullular dikkatMeteoroloji'den uyarı geldi: İstanbullular dikkatİstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer yağışlı ve sisli bir gün bekleniyor.
Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevapHükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevapBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerler takas konusu değildir."
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbeUyuşturucu tacirlerine büyük darbeEmniyet ve jandarma birimlerince bu yılın ilk 3 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 36 bin 948 operasyonda 51 bin 580 kişi gözaltına alındı.
Türksat'tan iki rekor birden geldiTürksat'tan iki rekor birden geldiTürksat AŞ, geçen yıl tarihinin en yüksek net satış ve kar rakamlarına ulaştı. Finansal kurumlara karşı bir yükümlülüğü bulunmayan şirket, öz kaynaklarını 2 milyar 211,27 milyon liraya çıkardı.
"İstanbul'un altında 20 bin kişi çalışıyor""İstanbul'un altında 20 bin kişi çalışıyor"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da devam eden metro inşaatlarında 20 bin kişinin çalıştığını aktararak, 5 yıl içinde maksimum 10 yıl içinde 650 km metro hattı yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Tanklara yerli mühimmat geliyorTanklara yerli mühimmat geliyorTürk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için milli kaynaklarla yeni tank mühimmatı üretildiği Milli Savunma Bakanı Canikli tarafından duyuruldu.
  • Erdoğan müjdeyi verdi08 Nisan 2018 Pazar 15:13
  • Yunanistan'ın Türk korkusu! Bizi bitirecekler08 Nisan 2018 Pazar 15:00
  • Hakkari'de 30 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi08 Nisan 2018 Pazar 14:00
  • 'Gülen'in köpeğine' 22,5 yıl hapis cezası08 Nisan 2018 Pazar 13:30
  • Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleri08 Nisan 2018 Pazar 13:00
  • Kuzey Irak'a operasyon! 12 hedef yok edildi08 Nisan 2018 Pazar 12:30
  • Bakan'dan asgari ücret açıklaması08 Nisan 2018 Pazar 12:00
  • Almanlar 15 bin FETÖ’cüyü besliyor08 Nisan 2018 Pazar 11:30
  • En fazla radyasyon yayan telefonlar08 Nisan 2018 Pazar 11:04
  • Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme08 Nisan 2018 Pazar 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri