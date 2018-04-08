Fenerbahçe ikinci yarıda kazandı!

Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Fenerbahçe'nin gollerini 55. dakikada Martin Skrtel, 61. dakikada Roberto Soldado attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 54'e çıkardı, Osmanlıspor ise 28 puanda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı durgun geçti. İlk 45 dakikada iki takım da isabetli şut çekemedi. Fenerbahçe'de 46. dakikada oyuna giren Valbuena takımını hareketlendirdi. Fransız yıldızın geliştirdiği ataklar sonucu Fenerbahçe golleri buldu.
Fenerbahçe ligde gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Osmanlıspor ise gelecek hafta Ankara'da Trabzonspor'u konuk edecek.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Alper Potuk (Dk. 46 Valbuena), Giuliano (Dk. 90+1 Eljif Elmas), Soldado (Dk. 75 Fernandao)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam (Dk. 89 Mehmet Güven), Musa Çağıran (Dk. 64 Lumanza), Regattin, Umar (Dk. 68 Cikalleshi), Serdar Gürler, Mehmet Batdal
Goller: Dk. 54 Skrtel, Dk. 60 Soldado (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 42 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 45 Musa Çağıran, Dk. 61 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)