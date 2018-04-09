09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Beyaz Saray'da bir ayrılık daha!

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Beyaz Saray'da bir ayrılık daha!
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Michael Anton'un görevinden ayrılacağını belirtti.
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha! Beyaz Saray'da bir ayrılık daha! Beyaz Saray'da bir ayrılık daha!

 

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sanders, yaptığı hizmetlerden dolayı Anton'a teşekkür etti. 9 Nisan Salı günü görevine başlaması beklenen yeni Ulusal Güvenlik  Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'a gelişinden hemen önce Anton'un görevi  bırakması dikkat çekti.

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Daha önce eski başkanlardan George W. Bush döneminde de Konsey'de  görev yapan Anton, Donald Trump yönetimi altında 1 yıldan uzun bir süre  çalıştıktan sonra görevinden ayrılıyor. ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de  Başkan Trump'ın da Anton'u telefonla arayarak hizmetlerinden dolayı teşekkür  ettiğini aktardı. Daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın  görevine son veren Trump, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'ı bu  makama getirdiğini açıklamıştı.

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