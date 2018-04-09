09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Eren Bülbül'ün katilleri ortaya çıktı

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Eren Bülbül'ün katilleri ortaya çıktı
Gümüşhane’deki operasyon sırasında 2 askeri yaralayan PKK’lı teröristlerin, geçen yıl Başçavuş Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden grup olduğu belirlendi. Yaralı olduğu düşünülen teröristlerin izi sürülüyor.
Eren Bülbül'ün katilleri ortaya çıktı Eren Bülbül'ün katilleri ortaya çıktı Eren Bülbül'ün katilleri ortaya çıktı

Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi kırsalında geçen perşembe günü 2 askeri yaraladıktan sonra kaçan teröristlerin, Eren Bülbül’ün katili olduğu ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre istihbarat birimleri, PKK terör örgütü üyelerinin mart ayı itibarıyla Karadeniz Bölgesi’nde ve Amanos Dağları’nda kış üslenmesinden çıktığı yönünde elde ettiği bilgiyi güvenlik güçleriyle paylaştı. Bu bilginin iletilmesinin ardından güvenlik güçleri Karadeniz Bölgesi’nde üç koldan operasyonlara başladı. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında operasyonlar sürerken, Kürtün İlçesi kırsalında 2 terörist fotokapan tarafından görüntülendi. Bunun üzerine operasyon bu bölgeye kaydırıldı. Perşembe günü çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Güvenlik güçleriyle çatışan teröristlerin 11 Ağustos 2017’de Maçka’da Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit edenler olduğu belirlendi. Grupta ‘Cudi-Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın yanı sıra ‘Rodi’ kod adlı Mardinli teröristin bulunduğu öğrenildi. Grupta ayrıca ‘Kawa’ ve ‘Sorej’ kod adlı İranlı 2 teröristin olduğu ifade edildi.

KAN İZLERİ BULUNDU

Gümüşhane, Trabzon ve Giresun’dan bölgeye takviye timler kaydırılırken, teröristlerin sığınakta gizlenme ihtimaline karşı iz takip ve bomba köpeklerinin de kullanıldığı öğrenildi.

Süs Çayırı mevkiinde yaşanan sıcak çatışmanın ardından güvenlik güçleri teröristlerin peşine düştü. Çatışma bölgesinden 300 metre uzaklıkta kan izlerine rastlandı. PKK’lı teröristlerin yaralandığını düşünen güvenlik güçleri, operasyonu bu bölgeye kaydırdı.

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