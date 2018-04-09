09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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İsrail yasak silah kullandı

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İsrail yasak silah kullandı
İsrail’in cuma günkü gösteride gazeteci Yasir Mürteca’yı yasak silahla katlettiği anlaşıldı.
İsrail yasak silah kullandı İsrail yasak silah kullandı İsrail yasak silah kullandı

Nasır Hastanesi yetkilisi Viam Faris, Murteca’nın karnından vurulmuş halde hastaneye getirildiğini, ancak merminin vücudun diğer kısımlarını da parçaladığını söyledi. Faris, “İsrail içeride patlayan mermiler gibi yasak silah kullanıyor” dedi.

İsrail, yürüttüğü katliam politikasına rağmen direnmeye devam eden Filistin halkını savaşla tehdit etti. Bugüne kadar 31 Filistinliyi şehit eden ve binlercesini yaralayan işgal gücü, direnişi kıramayınca, Gazze’deki Hamas mevzilerine saldırma tehdidinde bulundu. Öte yanda Cuma günü şehit edilen gazeteci Yasir Murteca’nın vücutta parçalanan mermi ile vurulduğu tespit edildi.

Gazze şeridi sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistin halkını katletmeye devam eden İsrail ordusu, savaş naraları atmaya başladı. Haaretz gazetesinin İsrailli askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, 30 Mart’ta başlayan ve şimdiye kadar 31 Filistinlinin şehit edildiği, 2 bine yakın göstericinin yaralandığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altındaki barışçıl gösterilere son verilmemesi halinde Hamas hedeflerini vurabileceği tehdidinde bulundu.

KÜSTAH BAHANELER

İsrail ordusunun, gösterilerde sivil kayıpların önüne geçmek için “önlem”aldığını ileri süren yetkili, silahsız sivilleri vuran İsrail ordusunu savunmak için de küstah bahaneler ileri sürdü. İsmi açıklanmayan yetkili, İsrail ordusunun gerçek mermi kullanmasına gerekçe olarak, “Filistinli göstericilerin sınırda bulunan telleri aşabileceğini” gösterdi. “Göstericilerin önümüzdeki günlerde düzenlenecek protestolarda sınırı geçmeye çalışması halinde Hamas’a ait kurumları vurabiliriz” diyen yetkili, gösteriler nedeniyle Hamas’ı suçladı.

YASAK SİLAH KULLANIYOR

Gösterilerin ilk gününden beri sivil halkı gerçek kurşunla vuran İsrail askerlerinin yasak silah ve envanter kullandığı belirtiliyor. Han Yunus’taki Nasır Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Viam Faris, İsrail kurşunlarına hedef olan gazeteci Yasir Murteca’nın karnına isabet eden merminin vücudun diğer kısımlarında da parçalanmalara neden olduğunu söyledi. İsrail ordusunun uluslararası hukuka aykırı yasak silahlar kullandığını vurgulayan Faris, “İşgal gücü özellikle de vücut içinde patlayan mermiler başta olmak üzere uluslararası kanunlarca yasaklanmış silah ve envanterleri kullanıyor” şeklinde konuştu.

KASTEN VURDULAR

Gazze’deki Filistin Hükümeti Enformasyon Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Yasir Murteca’nın üzerinde ‘Press’ (basın) yazısı bulunan çelik yeleği ve başında kaskı bulunduğuna dikkat çekildi. Murteca’nın vurulduğu ana tanıklık eden gazeteci Eşref Ebu Amra, sivillere karşı işlediği suçların ifşa edilmesinden korkan İsrail askerlerinin Yasir’i kasten hedef aldığını söyledi. Murteca’nın yaşananları görüntülemeye çalışan bir gazeteci olduğunun İsrail askerleri tarafından çok açık ve net şekilde görüldüğünü ifade eden Ebu Amra, “İşgal güçleri, sivillere karşı işlediği suçları ifşa etmesini önlemek için Murteca’yı kasten hedef aldı” dedi.

 

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