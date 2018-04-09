İsrail Savunma Bakanı dünyaya rezil oldu! Ordu yalanladı

İsrail ordusu, gazeteci Murteca’nın şehadetine ilişkin açtığı soruşturma kapsamında, İsrail Savunma Bakanı Liberman'ı yalanlayarak, 'İsrail askerlerine yönelik herhangi bir tehlike arz etmediği halde' katledildiğini itiraf etti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl eylemleri takip eden Filistinli gazeteci Yasir Murteca’nın, “İsrail askerlerine yönelik herhangi bir tehlike arz etmediği halde” katledildiğini itiraf etti.



LİBERMAN'I YALANLADI



İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, gazeteci Murteca’nın şehadetine ilişkin açtığı soruşturma kapsamında, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın “Drone ile çekim yapıyordu.” şeklindeki iddiasını yalanladı.

Haberde, İsrail ordusunun soruşturma raporunda, üzerinde “Press” (Basın) yazılı yeleğin Murteca’nın üzerinde olduğu teyit edildiği ifade edilerek, Murteca’nın İsrail ordusunun belirlediği sınır güvenlik çitlerine yaklaşma mesafesi olan 200 metreden geride, 350 metre mesafeden vurulduğu ifade edildiği kaydedildi.



HERHANGİ BİR DELİL BULUNMADI

Ordunun raporunda Murteca veya diğer gazetecilerin drone ile çekim yaptığına dair herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi.



LİBERMAN NE DEMİŞTİ?

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Murteca’nın şehadetinden sonra cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Gazeteci olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü birçok terörist, gazeteci kılığına giriyor. Ayrıca askerler için tehdit oluşturan drone ile çekim yapıyordu.” diyerek İsrail askerlerini savunmuştu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada 6 Nisan Cuma günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca şehit olmuştu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 31'e yükseldi.