09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Suriye'de askeri hava üssüne füze saldırısı

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Suriye'de askeri hava üssüne füze saldırısı
Suriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleştirildi.
Suriye'de askeri hava üssüne füze saldırısı Suriye'de askeri hava üssüne füze saldırısı Suriye'de askeri hava üssüne füze saldırısı

 

Suriye Devlet Televizyonu’na dayandırılan habere göre, hava üssü yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Hava üssünün birçok füze tarafından hedef alındığı iddia edildi.

Suriye güçlerinin saldırıya karşılık verdiği de gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden de açıklama geldi. Açıklamada Suriye'de Esad'a ait üsse ABD'nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DONALD TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Öte yandan Donald Trump, Suriye'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırı sonrasında sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump açıklamasında, Esad'ın ödeyeceği bedelin büyük olacağını belirtmişti.

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