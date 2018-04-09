09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:59Güneş 06:28Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:44Yatsı 21:07
    • 17°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,366 -0.10
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Onlardaki o inancı görünce bir taraftan da halime üzüldüm” diyerek kahramanlığını övdüğü ÖSO komutanının kimliğine ulaşıldı.
İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanı
İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanı İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanı İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanı

Binbaşı Y.A. dört kez yaralandı, iyileşir iyileşmez cepheye koştu. Çatışmalardan önce, “Şehit olursam ailemi Türk milletine emanet ediyorum” diyor.

Azez, Cerablus ve Bab'ın kurtarıldığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 614, Afrin'in terörden temizlendiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise 302 şehit veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O imanı görünce kendime üzüldüm" dediği komutanlarla sahayı Mehmetçikle desteğinde PKK ve DEAŞ'a dar ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zeytin Dalı Harekâtı'na istihbarat birim başkanlarının yanısıra 'dost unsurların' yöneticilerinin de yer aldığı bir heyeti kabul etmişti. Erdoğan bu kabulde kendisini duygulandıran bir ÖSO komutanını Denizli'de şu çarpıcı sözlerle anlatmıştı:

ERDOĞAN BÖYLE ANLATTI

"Onlardaki o inancı, o imanı görünce bir taraftan da halime üzüldüm. ÖSO'daki bir komutan çatışmalar nedeniyle birçok yerinden yaralandı ve midesini kaybetti. PKK bunun şehadetine, ölüsüne ödül koymuş. Ama o, bu ameliyatlardan sonra durmamış, tekrar cepheye gitmiş. Bu Özgür Suriye Ordusu'na bu Kemal (Kılıçdaroğlu) denilen kişi ne diyor? 'Terör örgütü' diyor. Bu senin PKK değil, PYD değil. Bunlar benim Mehmedimle beraber düşmana, terör örgütüne karşı savaşanlar. Ve hamdolsun, bakıyorum omuzunda Türk bayrağı taşıyor..." Erdoğan'ın ÖSO'yu eleştiren CHP Lideri'ne örnek olarak anlattığı ÖSO komutanının binbaşı Y.A. olduğu öğrenildi. Y.A.'nın sıradışı hikayesine ulaşıldı.

REJİM SATIN ALMAK İSTEDİ

Babası Suriye ordusunun eski generallerinden olan Y.A., iç savaş patlayınca 'bunun ümmet adına yürütülen bir savaş olduğuna' inanarak ÖSO saflarına katıldı. Varlıklı ve güçlü bir aileden gelen Y.A. askeri alandaki ve diplomasideki yetenekleriyle savaş müddetince ön plana çıktı. Kısa sürede birçok gruptan 'bize katıl' şeklinde teklifler aldı. Mücadele azmi bakımından tüm grupların üzerinde ittifak ettiği isimlerin başında gelen Y.A, bir ara rejimin savaştan vazgeçmesi karşılığında 'para' ve 'generallik' tekliflerini bile geri çevirdi. Sahada terör örgütü PKK/PYD-YPG ve rejim safında çarpışan yabancı militanların en çok korktuğu isim olan Y.A, bölücü örgütün 'başına ödül koyduğu' ÖSO üyelerinden biri.

HALEP'TE DESTANSI DİRENİŞ

Halep'ten DEAŞ terör örgütünün atılmasında önemli görevler üstlenen Y.A, rejimin yıllar süren kuşatmasına da kafa tutan kahraman olarak tarihe geçti. Halep askeri operasyon komutanı olarak görev alan Y.A, binlerce sivili katleden rejimin Halep'i almasını gösterdiği yararlılıklarla tam 2,5 yıl boyunca geciktiren isimlerden biri oldu. Cepheden cepheye koşan Y.A, şu ana kadar Hama'dan Halep'e, Fırat Kalkanı'ndan Afrin-Zeytin Dalı muharebelerine kadar çok sayıda çatışmada bulundu. TSK'nın her iki harekâtında da 'Kolordu Komutan Yardımcısı' sıfatıyla ÖSO'ya bağlı Feylak'üş Şam birliklerine komuta etti.

AİLEM SİZE EMANET

Üniformasında ÖSO bayrağı yanısıra ay-yıldız peçini eksik etmeyen kahraman Y.A, ölüme meydan okuyor. Savaşta tam dört kez ağır yaralanan ve iyileşir iyileşmez soluğu yine cephede alan Y.A, vücudundaki kurşun izlerini 'övünç kaynağım' diye tanımlıyor. Askeri yeteneği yanısıra müzakereci kişiliğiyle de öne çıkan Y.A, bu nedenle muhalefet adına yürütülen tüm görüşmelerde vazgeçilmez isim olarak heyetlerde göze çarptı. Muhalifler Y.A'sız yürütülen bir müzakerede başarıya ulaşamayacaklarına inanıyor. Y.A, o nedenle cepheye ara verip Astana ve Soçi gibi zirvelerde Yüksek Müzakere Heyetinde bulundu. Her çatışmaya şehadet için hazırlanan Y.A.'nın Türkiye'den beklentisi ise adeta bir vasiyet gibi. Y.A, "Her çatışma öncesi, şehit olursam ailemi asil ve yüce Türk milletine emanet ediyorum. Türkler ümmet adına savaş verenlerin emanetine sahip çıkar" diyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altınok: 'Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı'Altınok: 'Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı'FETÖ operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı. Şimdi daha güçlü olarak kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz" dedi.
İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanıİşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Onlardaki o inancı görünce bir taraftan da halime üzüldüm” diyerek kahramanlığını övdüğü ÖSO komutanının kimliğine ulaşıldı.
ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesiASELSAN cinayetinde mektup bilmecesiASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in cinayetiyle ilgili bir iddia da kardeşinden geldi. Kardeşi Hasan Başbilen, intihar mektubuyla ilgili 'kardeşime ait değildi' dedi.
Türkiye çekirdekten kendi 'hacker'ını yetiştiriyor!Türkiye çekirdekten kendi 'hacker'ını yetiştiriyor!Ankara Çankaya’daki BİLSEM’de başlatılan “beyaz şapkalı hacker” projesi kapsamında, 12 çocuk yazılım, robotik kodlama, siber güvenlik gibi konularda eğitim alıyor.
Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmışMehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmışBinlerce kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın, ‘hırsızlık’, ‘şantaj’ ve ‘uyuşturucu’dan 13 suç kaydı çıktı.
33 yıl sonra şehit sayıldı!33 yıl sonra şehit sayıldı!TSK 1984 yılında Kars'ta yapılan askeri tatbikatta astsubayın kurşunuyla ölen er Düzali Özel'i şehit saydı, 33 yıl aradan sonra maaş bağlandı.
  • Eren Bülbül'ün katilleri ortaya çıktı09 Nisan 2018 Pazartesi 07:30
  • Trump’tan Çin'e: Harika bir gelecek bizi bekliyor09 Nisan 2018 Pazartesi 07:10
  • Askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı09 Nisan 2018 Pazartesi 06:50
  • Yunan bakandan bir tahrik daha!08 Nisan 2018 Pazar 23:02
  • PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusu öldürüldü08 Nisan 2018 Pazar 23:00
  • ABD petrol kaçırmaya hazırlanıyor08 Nisan 2018 Pazar 22:58
  • İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması08 Nisan 2018 Pazar 18:00
  • 'Yerli otomobil piyasaya 5 modelle çıkacak'08 Nisan 2018 Pazar 17:30
  • Meteoroloji'den uyarı geldi: İstanbullular dikkat08 Nisan 2018 Pazar 16:00
  • Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevap08 Nisan 2018 Pazar 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri