09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:59Güneş 06:28Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:44Yatsı 21:07
    • 17°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,366 -0.10
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesi

»
ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesi
ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in cinayetiyle ilgili bir iddia da kardeşinden geldi. Kardeşi Hasan Başbilen, intihar mektubuyla ilgili 'kardeşime ait değildi' dedi.
ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesi ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesi ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesi

Hüseyin Başbilen'in 6 Ağustos 2006'da Ankara'nın Aydıncık köyünde aracında ölü bulundu. Araç içinde bir de intihar mektubu olduğu iddia edilen 'Tüm sevenlerime' başlıklı bir metin bulunmuştu.

BORÇ SORUNU YOKTU

Mektubun işyerindeki bilgisayarda yazıldığı iddiasına değinen Hüseyin Başbilen'ın ikizi HasanBaşbilen "Zorla altına imza attırılmış olabilir. Mektupta borçtan alacaktan bahsetmiş, hâlbuki böyle bir sorunu da yoktu. Mektuptaki ifadeler Hüseyin'e ait olamayacak kadar dağınık ve karmaşık ifadelerdir. Kaldı ki mektubun bilgisayarda oluşturulma tarihi tespit edilmemiştir. Mektup bilgisayara şifreli olarak yerleştirilmiş. Ancak şifresinin de ne olduğu yazılarak bırakılmıştır" dedi.

Yapılan bilirkişi incelemesinde ise mektup altına atılan imzanın Hüseyin Başbilen'e ait olduğu ileri sürülmüştü. Mektupta özetle şu ifadeler yer alıyordu:

"Tüm sevenlerime, Sonumdan hiç kimse sorumlu değildir. Fiziksel bir rahatsızlığım yok çok şükür, ama ruhen tükenmiş durumdayım. Nazar düşüncesiyle üzerime okuttum, psikiyatriste de gittim. Bir aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, ilaç kullanıyorum, ama herhangi bir iyileşme göremedim. Yaşadığımı hiç hissetmediğim ve sürekli eziyet çektiğim için yaşamamayı kendi isteğimle seçtim. Aşkım, seni çok seviyorum. Seninle hiçbir problemim yoktu. Problem kendi içimde, ama sebebini bir türlü bulamadım. Geride kalanlarıma kredi kartı vb. borcumu ödemem için Yapı Kredi Bankası Ostim şubesi (3.000.-YTL) ve İş Bankası ODTÜ şubesindeki (12.000.- YTL) hesaplarımda yaklaşık 15.000.- YTL bırakıyorum. Bunun 8.000-YTL'si eşime, 7.000.-YTL'si ise aileme verilsin. Yenimahalle'deki Ziraat Bankası'ndaki kasada bulunan altınlar eşime verilsin. Ayrıca İş Bankası ODTÜ şubesi ve Yapı Kredi Bankası Ostim şubesinde bir miktar hisse senedim, Aselsan'ın yapmış olduğu Axa Oyak sigortası ve Yapı Kredi Akıllı Adım bireysel emeklilik sisteminde de birikmiş param var. Bunların, otomobilimin ve evdeki eşyaların nasıl değerlendirileceğine eşim karar versin... Tekrar söylüyorum: Sonumdan hiç kimse sorumlu değildir. Elveda dünyevi yaşam ve bu dünya... Hüseyin Başbilen..."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altınok: 'Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı'Altınok: 'Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı'FETÖ operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı. Şimdi daha güçlü olarak kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz" dedi.
İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanıİşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Onlardaki o inancı görünce bir taraftan da halime üzüldüm” diyerek kahramanlığını övdüğü ÖSO komutanının kimliğine ulaşıldı.
ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesiASELSAN cinayetinde mektup bilmecesiASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in cinayetiyle ilgili bir iddia da kardeşinden geldi. Kardeşi Hasan Başbilen, intihar mektubuyla ilgili 'kardeşime ait değildi' dedi.
Türkiye çekirdekten kendi 'hacker'ını yetiştiriyor!Türkiye çekirdekten kendi 'hacker'ını yetiştiriyor!Ankara Çankaya’daki BİLSEM’de başlatılan “beyaz şapkalı hacker” projesi kapsamında, 12 çocuk yazılım, robotik kodlama, siber güvenlik gibi konularda eğitim alıyor.
Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmışMehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmışBinlerce kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın, ‘hırsızlık’, ‘şantaj’ ve ‘uyuşturucu’dan 13 suç kaydı çıktı.
33 yıl sonra şehit sayıldı!33 yıl sonra şehit sayıldı!TSK 1984 yılında Kars'ta yapılan askeri tatbikatta astsubayın kurşunuyla ölen er Düzali Özel'i şehit saydı, 33 yıl aradan sonra maaş bağlandı.
  • Eren Bülbül'ün katilleri ortaya çıktı09 Nisan 2018 Pazartesi 07:30
  • Trump’tan Çin'e: Harika bir gelecek bizi bekliyor09 Nisan 2018 Pazartesi 07:10
  • Askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı09 Nisan 2018 Pazartesi 06:50
  • Yunan bakandan bir tahrik daha!08 Nisan 2018 Pazar 23:02
  • PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusu öldürüldü08 Nisan 2018 Pazar 23:00
  • ABD petrol kaçırmaya hazırlanıyor08 Nisan 2018 Pazar 22:58
  • İlber Ortaylı'dan 'soyağacı' açıklaması08 Nisan 2018 Pazar 18:00
  • 'Yerli otomobil piyasaya 5 modelle çıkacak'08 Nisan 2018 Pazar 17:30
  • Meteoroloji'den uyarı geldi: İstanbullular dikkat08 Nisan 2018 Pazar 16:00
  • Hükümet'ten Yunan'a tokat gibi cevap08 Nisan 2018 Pazar 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri