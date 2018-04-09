İhsan Şenocak'tan 'Furkan' çıkışı

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, Furkan Vakfı'nın öğrenci evlerine yönelik yapılan müdahalelere tepki gösterdi.

Furkan Vakfı'na yakınlığı bulunan öğrenci evlerine yönelik yapılan müdahalelere İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak'tan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Adana'da polis ve zabıta ekipleri, Furkan Vakfı'na yakınlığı bulunan öğrenci evlerini mühürleyerek, öğrencileri ve evdeki eşyaları sokağa attı.

Özellikle sosyal medyada gündeme gelen olaya dair birçok fotoğraf ve video paylaşıldı.

Yaşananlarla ilgili olarak bir tepki de İhsan Şenocak'tan geldi.

Şenocak'ın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Bu öğrenciler bu milletin evladı. Terörist değil ki evleri mühürleniyor. Millet vicdanı yetkililerin meseleye müdahil olmasını bekliyor. Yapmayın! Mazlumun ahı hepimizi sarsar.