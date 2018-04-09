09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:59Güneş 06:28Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:44Yatsı 21:07
    • 20°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.814 0.07
  • Altın: 173,506 -0.02
  • Dolar: 4,0609 0.39
  • Euro: 4,9857 0.41

Bu yıl devlete en çok vergiyi o verecek

»
Geçen yıl kurumlar vergisi rekortmeni olan ve ismini gizleyen BOTAŞ, rekortmen koltuğunu bu yıl Merkez Bankası’na kaptırdı. BOTAŞ’ın brüt kârı 8.9 milyardan 3.3 milyar liraya, net kârı ise 6.9 milyardan 2.7 milyar liraya geriledi.
Bu yıl devlete en çok vergiyi o verecek
Bu yıl devlete en çok vergiyi o verecek Bu yıl devlete en çok vergiyi o verecek Bu yıl devlete en çok vergiyi o verecek

BOTAŞ’ın İran’a açılan tahkim davasını kazanması nedeniyle, 2011 yılından sonra satın alınan doğalgaz fiyatında geriye dönük yüzde 15 indirim yapılmıştı. İndirim dolayısıyla BOTAŞ 2016’da İran’dan satın alınan doğalgaz için nakit ödeme yapmadı, geriye dönük alacaklara ilişkin mahsuplaşmaya gidildi. Bu sayede, BOTAŞ 2015’te 37 milyar lira olan brüt satışları 2016’da 29.7 milyar liraya, 34.6 milyar lira olan satışların maliyeti ise 21.6 milyar liraya gerileyince 2016’da brüt 8.9 milyar lira kâr elde etmişti. BOTAŞ, bu kârdan dolayı 2017’de 1 milyar 998 milyon lirayla kurumlar vergisi rekortmeni oldu.

657 MİLYON TL ÖDEYECEK

BOTAŞ bu yıl 657 milyon lira kurumlar vergisi ödeyecek. 2017 bilançosu ve gelir tablosuna göre, BOTAŞ’ın 2016’da 29.7 milyar lira olan brüt satışları geçen yıl 33.5 milyar liraya yükseldi. Buna karşılık satışların maliyeti 21.6 milyardan 35.3 milyar liraya çıktı. BOTAŞ 2017 yılında ödediği KDV’ye karşılık 2018 yılında 709.2 milyon lira indirim yapacak. Bu indirim, 2018 yılında ödenmesi gereken KDV’den mahsup edilecek.

KÂRINI YÜZDE 93 ARTIRDI 3.3 MİLYAR TL VERGİ VERECEK

Geçen yıl kurumlar vergisi rekortmen sıralamasında 1.6 milyar lira vergiyle 3. sırada yer alan Merkez Bankası, bu yıl 3.3 milyar lira vergi ödeyecek. Merkez Bankası, döviz alım satımlarından ve para piyasası işlemlerinden dolayı 2017’de brüt kârını önceki yıla göre yüzde 93 artırdı. 2016’da 11 milyar 180 milyon lira olan Merkez Bankası’nın brüt kârı 2017’de 21 milyar 640 milyon liraya ulaştı. Vergi sonrası net kâr ise 9.6 milyardan, 18.4 milyar liraya çıktı. Geçen yıl vergi rekortmenleri sıralamasında 1 milyar 864 milyon lira vergiyle 2. sırada yer alan Ziraat Bankası’nın bu yıl 2.3 milyar lira vergi ödemesi bekleniyor. Sürpriz olmazsa bu yılın kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erzincan'da patlama! Acı haber geldiErzincan'da patlama! Acı haber geldiErzincan da bir jandarma görevlisi mayını imha etmek istediği sırada erken ateşlemeden dolayı şehit oldu.
İran'dan ABD'ye tehdit gibi açıklamaİran'dan ABD'ye tehdit gibi açıklamaİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı iptal edeceği yönündeki söylentiler hakkında konuştu.
İstismar düzenlemesi TBMM'de!İstismar düzenlemesi TBMM'de!Cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısı TBMM'de... Hükümetin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
İstanbul'da asıl facia arkadan geliyordu!İstanbul'da asıl facia arkadan geliyordu!Haftasonu İstanbul Boğazı'nda yaşanan facianın ayrıntıları ortaya çıktı. Asıl dehşetin arkadan gelen dev yakıt dolu tanker olduğu ortaya çıktı.
Binali Yıldırım: Münbiç'ten geri adım atmak yokBinali Yıldırım: Münbiç'ten geri adım atmak yokMoğolistan ve Afganistan ziyareti dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyı ''vahşet'' olarak tanımladı. Ayrıca Münbiç'ten geri adım atılmayacağını söyledi.
Bu yıl devlete en çok vergiyi o verecekBu yıl devlete en çok vergiyi o verecekGeçen yıl kurumlar vergisi rekortmeni olan ve ismini gizleyen BOTAŞ, rekortmen koltuğunu bu yıl Merkez Bankası’na kaptırdı. BOTAŞ’ın brüt kârı 8.9 milyardan 3.3 milyar liraya, net kârı ise 6.9 milyardan 2.7 milyar liraya geriledi.
  • İhsan Şenocak'tan 'Furkan' çıkışı09 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
  • Alman dergisine konuştu! 'Türkiye’yle savaş kaçınılmaz değil'09 Nisan 2018 Pazartesi 10:20
  • Firari çift için film gibi operasyon!09 Nisan 2018 Pazartesi 10:00
  • İstanbul'da sokak ortasında dehşet!09 Nisan 2018 Pazartesi 09:40
  • Terörist elebaşlarından Kalkan'a büyük şok! Öldürüldü09 Nisan 2018 Pazartesi 09:20
  • Altınok: 'Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı'09 Nisan 2018 Pazartesi 09:09
  • İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ÖSO komutanı09 Nisan 2018 Pazartesi 09:00
  • ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesi09 Nisan 2018 Pazartesi 08:41
  • Türkiye çekirdekten kendi 'hacker'ını yetiştiriyor!09 Nisan 2018 Pazartesi 08:38
  • Mehmet Aydın'ın kabarık bir sabıka kaydı varmış09 Nisan 2018 Pazartesi 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri