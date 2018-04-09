09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Rusya: Füze saldırısını İsrail düzenledi

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Suriye'nin Humus bölgesinde bulunan Tayfur havalimanına füzeli bir saldırı gerçekleştirildi. Rusya, birden fazla füzenin isabet ettiği havalimanının İsrail tarafından vurulduğunu açıkladı.
Rusya: Füze saldırısını İsrail düzenledi
Rusya: Füze saldırısını İsrail düzenledi Rusya: Füze saldırısını İsrail düzenledi Rusya: Füze saldırısını İsrail düzenledi

 

Suriye'de kimyasal saldırılar ve rejim katliamları devam ederken, Esad rejimi için önemli bir konumda bulunan Humus'ta, Tayfur havalimanına füzel saldırılar gerçkeleştirildi.

Birden çok füzenin isabet ettiği havalimanına ilişkin ilk açıklama Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yapıldı. SANA saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

RUSYA: İSRAİL VURDU

Rusya'dan da saldırıya ilişkin açıklama geldi. Füzelerle gerçekleştirilen saldırının İsrail'in vurduğunu açıkladı. Moskova, İki İsrail uçağının 8 füze ile havalimanını bombaladığını belirtti.

5 FÜZE İMHA EDİLDİ

Açıklamada, İsrail uçaklarının toplam sekiz roket attığını ve bunlardan beşinin Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

DONALD TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Öte yandan Donald Trump, Suriye'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırı sonrasında sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump açıklamasında, Esad'ın ödeyeceği bedelin büyük olacağını belirtmişti.

PENTAGON SÖZCÜSÜ VE ABD'Lİ ÜST YETKİLİ YALANLADI

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor" dedi.

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