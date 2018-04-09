İranlı muhabirden skandal ifadeler: Özlemişim!

Suriye'nin Duma bölgesinde kadınlar ve çocukların aralarında bulunduğu sivillerin kimyasal gazlı saldırı sebebiyle hayatını kaybetmesine tüm dünyadan tepkiler yağarken, İranlı El Alam televizyon muhabiri Hüseyin Murtaza’nın skandal ifadeleri ortaya çıktı.

İRANLI MUHABİRİN SALDIRI MEMNUNİYETİ

Duma’da saldırıların başlamasından memnun olduğunu söyleyen İranlı muhabir, kimyasal saldırı öncesinde yayınladığı görüntüde Duma’nın "işgal ve kimyasal silahlarla bombalamadan daha fazlasını göreceğini" söyledi.

BOMBARDIMAN SESİNİ ÖZLEMEK...

Muhabir, saldırıların devam edeceğini ve Duma’dan çıkmak için hiçbir yolun kalmayacağını da ekledi. İnsanlıktan nasibini almamış sözde basın mensubu, bombardıman sesini özlediğini dile getirip saldırının ardından kara harekatının başlayacağını söyleyerek, “Bugün büyük bir olay olacak” ifadelerini kullandı.

"BOMBARDIMAN TATLI OLACAK"

Bombardımanın “tatlı” olacağı ifadesini de kullanan muhabir, elindeki galetayı gösterip halkla dalga geçerek, “2-3 gün içerisinde bunu da bulamayacaksın.” dedi.