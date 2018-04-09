Turancı partinin Genel Başkanı istifa etti

Macaristan'da genel seçimleri, tüm oyların neredeyse yarısını alan Viktor Orban'ın sağcı iktidar partisi FİDESZ kazandı. Milliyetçi parti Jobbik ise oylarını artırarak ikinci parti haline geldi. Ancak 'başarısız olursam istifa ederim' diyen Genel Başkan G

Macaristan için yüksek sayılabilecek % 68 gibi bir katılım oranıyla gerçekleşen genel seçimlerde Başbakan Viktor Orban'ın partisi henüz kesin olmayan sonuçlara göre oyların % 48,41'ini alarak genel seçimlerin tartışmasız galibi oldu.

JOBBİK YÜZDE 19 OY ALDI

Seçmen, oyunun % 19'unu merkez sağın diğer partisi olan JOBBİK'e verdi. "Turancı" bir parti olan ve yine Hunları Türklerle birlikte ortak ata olarak gören JOBBİK oylarını arttırarak Macar parlamentosunda ikinci parti haline gelmiş olsa da, seçimlerde aldığı oy oranı beklenenin çok altında kaldı.

İSTİFA EDERİM DEDİ, ETTİ

JOBBİK Genel Başkanı Gabor Vona, eğer seçim sonuçları partisi açısından başarısız olursa istifa edeceğini açıklamıştı. Gece yarısı bu vaadini yerine getirdi ve genel başkanlıktan istifa etti.