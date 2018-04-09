09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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İsrail'den Hamas'a tehdit

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İsrail'den Hamas'a tehdit
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl gösterilere son verilmemesi halinde Hamas hedeflerini vurabileceği tehdidinde bulundu.
İsrail'den Hamas'a tehdit İsrail'den Hamas'a tehdit İsrail'den Hamas'a tehdit

 

Haaretz gazetesinin İsrailli askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, 30  Mart'ta başlayan ve 31 Filistinlinin şehit olduğu "Büyük Dönüş Yürüyüşü"  gösterilerine son verilmemesi halinde Gazze şeridinde bulunan Hamas'a ait  hedeflerin İsrail hava saldırısıyla vurulabileceği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan yetkili, İsrail ordusunun, Gazze sınırında önümüzdeki  günlerde de devam etmesi beklenen gösterilerde sivil kayıpların önüne geçmek için  "önlem" aldığını ileri sürdü.
 
İsmi açıklanmayan yetkili, "Filistinli göstericilerin sınırda bulunan  telleri aşabileceğini" bu yüzden İsrail askerlerinin göstericilerin "sınırı  geçmesini önlemek için" gerçek mermi kullandığını iddia etti.
 
 "Göstericilerin önümüzdeki günlerde düzenlenecek protestolarda sınırı  geçmeye çalışması halinde Hamas'a ait kurumları vurabiliriz." tehdidinde bulunan  yetkili, gösteriler nedeniyle Hamas'ı suçladı.
 
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30  Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl  eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri  dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını"  talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş  açıyor.Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 31 Filistinli şehit  oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı.  Filistinliler, barışçıl  gösterilerine mayıs ayının ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.
 
TOPRAK GÜNÜ NEDİR?
 
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin  kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait  binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto  etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.İsrail polisi  gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda  kişiyi yaraladı."Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin  arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği  direnişin simgesi olarak görülüyor.

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