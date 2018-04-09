The Sun gazetesinin haberine göre, Beşiktaş sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki İzlandalı Gunnarsson'u, bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.
Cardiff City menajeri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın oyuncusunu izlediğini doğruladı. Ancak Beşiktaş bu transferde yalnız değil. İzlandalıyı izleyen 4 kulüp daha var. Habere göre, Yunanistan'dan AEK ve Olympiakos, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve bir MLS ekibi de İzlandalıyı isteyenler arasında.
09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
- Nükleerden sonra sıra ona geldi!Erzincan'da patlama! Acı haber geldiDünya Kupası'na 66 gün kala kovuldu!Demba Ba ilk kez konuştu! 'Direkten dönen topa...'Basketbolun usta isimleri ile eğitim kampıMedipol Başakşehir'de sakatlık şoku!21 milyon euroluk kadroyla Süper Lig'e damga vurduİngilizler transferi duyurdu! Bedelsiz geliyorBeşiktaş'a müjdeli haber! Quaresma...İran'dan ABD'ye tehdit gibi açıklama
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:59 Güneş 06:28 Öğle 13:12 İkindi 16:50 Akşam 19:44 Yatsı 21:07
- 20°C Adana
- 22°C Adıyaman
- 15°C Afyon
- 17°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 19°C Ankara
- 18°C Antalya
- 22°C Artvin
- 17°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 114.814 0.07
- Altın: 173,506 -0.02
- Dolar: 4,0609 0.39
- Euro: 4,9857 0.41
İngilizler transferi duyurdu! Bedelsiz geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünya Kupası'na 66 gün kala kovuldu!Trabzonspor'un eski hocası, şu anda Japonya Milli Takımı'nı çalıştıran Halilhodzic, Dünya Kupası'nın başlamasına 66 gün kala görevinden alındı.
Demba Ba ilk kez konuştu! 'Direkten dönen topa...'Göztepe’nin Senegalli golcüsü Demba Ba, önceki akşam eski takımı Beşiktaş karşısında sergilediği performansı yorumladı. Göztepe’nin yıldızı, “Bir profesyonel gibi çıkıp elimden geleni yaptım. Direkten dönen topa en çok ben üzüldüm” dedi.
Basketbolun usta isimleri ile eğitim kampıUluslararası Spor ve Eğitim Akademisi (ISEAC) Basketbol tutkunlarını, Karadağ’ın Bar kentinde basketbolun usta isimleri Bogdan Tanjevic, Ahmet Bülbül ve Bosko Radovic ile bir araya getiriyor.
Medipol Başakşehir'de sakatlık şoku!Medipol Başakşehir'in İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
21 milyon euroluk kadroyla Süper Lig'e damga vurduKemal Özdeş'in 21 milyon 150 bin euroluk mütevazı Kasımpaşa'sı, bütçesine rağmen Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. Son iki haftada Göztepe ve Bursaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, puanını 37'ye yükselterek üst grubu yakaladı v
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yargıtay'dan emsal karar!
- Soruşturmada ilk detaylar ortaya çıktı!
- Numarasını vermeyince köpeğini üzerine saldı!
- İstanbul'da şoke eden olay! Çıplak vaziyette..
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
- Go-kart pistinde feci kaza
- Erdoğan, Almanya'da gözaltına alınan Ünsal'ı aradı
- "Kızım beni affet"
- Bombayı teröristin elinde patlatmış
- Diyanet İşleri Başkanlığı o ismi ihraç etti
- Üniversite saldırganı tutuklandı, eşi serbest!
- Tosuncuğun bitcoin tarlası bulundu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.