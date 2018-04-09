İngilizler transferi duyurdu! Bedelsiz geliyor



The Sun gazetesinin haberine göre, Beşiktaş sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki İzlandalı Gunnarsson'u, bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.



Cardiff City menajeri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın oyuncusunu izlediğini doğruladı. Ancak Beşiktaş bu transferde yalnız değil. İzlandalıyı izleyen 4 kulüp daha var. Habere göre, Yunanistan'dan AEK ve Olympiakos, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve bir MLS ekibi de İzlandalıyı isteyenler arasında.

