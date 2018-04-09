21 milyon euroluk kadroyla Süper Lig'e damga vurdu

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Kemal Özdeş, takımına oynattığı göze hoş gelen futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla futbol otoritelerinin beğenisi kazanıyor.
26 Ocak 2018'de Vodafone Park'ta 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından görevine son verilen tecrübeli hoca, daha sonra hafta içinde yönetim kararıyla Paşa'da yeniden işbaşı yapmıştı. Özdeş'in yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip Spor Toto Süper Lig'de 21 milyon 150 bin euroluk mütevazı kadro değeriyle büyük iş çıkardı.
İki zorlu deplasmandan 6 puan çıkardı
Son iki haftada Göztepe ve Bursaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, puanını 37'ye yükselterek üst grubu yakalayıp Avrupa Kupaları'na katılmak için umutlandı. Paşa, lider Galatasaray'ı kendi sahasında 2-1 yenmeyi başarmış, Beşiktaş ile sezonun ilk yarısındaki maçta 2-2 berabere kalmıştı.