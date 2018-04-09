09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Dünya Kupası'na 66 gün kala kovuldu!

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Dünya Kupası'na 66 gün kala kovuldu!
Trabzonspor'un eski hocası, şu anda Japonya Milli Takımı'nı çalıştıran Halilhodzic, Dünya Kupası'nın başlamasına 66 gün kala görevinden alındı.
Dünya Kupası'na 66 gün kala kovuldu! Dünya Kupası'na 66 gün kala kovuldu! Dünya Kupası'na 66 gün kala kovuldu!

 

Japon medyasının son dakika olarak geçtiği habere göre Trabzonspor’un eski teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Japonya Futbol Federasyonu tarafından milli takım teknik direktörlüğü görevinden alındı.

Dünya Kupası’nın başlamasına 66 gün kala alınan bu kararın nedeni olarak son iki hazırlık maçında alınan kötü sonuçlar.

İlk önce Mali ile 1-1 berabere kalan Japonya sonrasında Ukrayna’ya 2-1 kaybetmişti. İki ülkenin de Dünya Kupası’na katılmıyor olmaları ve Japonya’nın oyunundaki gözle görülür düşüş sonrası federasyon böyle bir yola gitme kararı aldı.

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