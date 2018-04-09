Erzincan'da patlama! Acı haber geldi

Erzincan da bir jandarma görevlisi mayını imha etmek istediği sırada erken ateşlemeden dolayı şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesinde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde patlayıcı madde tespit edildi.

1 ŞEHİT, 1 YARALI

Olay yerinde yapılan incelemede; 100 kilogram dinamit lokumu, 8900 adet tahrip kapsülü, 8500 m. saniyeli fitil, 530 adet elektrikli kapsül bulunduğu tespit edildi.

Saat 09.15 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı 1 jandarma görevlisi kazaen şehit oldu. 1 jandarma görevlisi ise patlamadan dolayı hafif şekilde yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin yakınları başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum” denildi.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin Erzincan İl Jandarma Komutanlığında görevli bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş olduğu öğrenildi. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan şehidin acı haberi Niğde'deki ailesine verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş’in (38) memleketi Niğde’ye ateş düştü.

Uzman Çavuş Serdal Güneş’in şehit olduğu haberi, annesi Nadiye Güneş’e, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç tarafından verildi. Babası daha önce vefat ettiği öğrenilen, 1 çocuk babası şehidin yakınları acı haberin duyulması üzerine ailesinin bulunduğu eve akın etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.