Avrupa medyasından skandal algı operasyonu!

Almanya'da iki gün önce aracını kalabalığın içine sürerek iki kişinin ölümüne ve 20 kişinin de yaralanmasına yol açan ardından da intihar eden kişinin aşırı sağcı ırkçı bir Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Kuzey-Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Almanya'nın Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişinin ölümüne yol açan, daha sonra da intihar eden kişinin Alman vatandaşı olduğunu, olayın radikal İslamcı bir saldırı olduğuna işaret eden hiçbir bulgu olmadığını ifade etti.

Saldırının failinin ortaya çıkmasının ardından ise Avrupa medyasının çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Fransız medyası skandal bir habere imza atarak saldırıyla ilgili İslam'a ve Müslümanlara resmen kin kustu.

''İSLAMİST OLMAYAN BİR TERÖR''

Yapılan haberin manşetini ''İslamist olmayan bir terör'' şeklinde duyuran Fransızlar içlerindeki İslam düşmanlığını bir kez daha dışa vurarak bu olayın üstünden bile yeni bir algı operasyonuna soyundu.

Avrupa basınındaki bu tür haberlerin ardından ise sağ duyulu çoğu çevreden ve Müslümanlardan büyük tepki geldi.