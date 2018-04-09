Tel Rıfat’a yerinde gözlem formülü!

Türkiye, Afrin’den sonra Suriye sahasında iki noktaya yoğunlaştı. Tel Rıfat için ‘Bölgede YPG kalmadı’ diyen Moskova ile temas halinde olan Ankara, bu durumu yerinde gözlemlemek istiyor. İdlib’e 9’uncu üssün kurulmasıyla da bölgedeki TSK varlığı güç kazan

Suriye’de hem terör örgütlerinden temizleme hem de çatışmasızlık bölgeleri oluşturma stratejisiyle askeri ve diplomatik adımlar atan Türkiye, bu süreçte bölgedeki varlığını güçlendirdi. Tel Rıfat bölgesinde Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ederken ilçenin kontrol altına alınması için sahadaki birliklerinin hazır olduğu öğrenildi.

YERİNDE İNCELEME

Kaynaklar, rejimle çatışma yaşanmaması için Rusya ile müzakerenin sürdüğünü belirtti. Ankara’daki üçlü liderler zirvesinden sonra Rusya’nın, Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK’nın tümüyle çıktığı bilgisini paylaştığını ifade eden kaynaklar, Türkiye’nin yerinde inceleme yapmak isteğinin iletildiğini dile getirdi. Tel Rıfat bölgesinde ortak bir çözüm arayışının devam edeceğini ifade eden kaynaklar, Astana sürecine zarar vermemek adına dikkatli hareket edildiğini vurguladı. Rejimin Afrin ve Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK’yı açıkca desteklediğini belirten kaynaklar, bu konuda Şam’ın bilgilerine itibar edilmediğinin de altını çizdi.

ANKARA, REJİMİN SALDIRILARINI DURDURMAK İÇİN BASKI UYGULUYOR

Ankara bir yandan da rejimin muhaliflere yönelik saldırılarını durdurmak için diplomatik yollarla Moskova ve Tahran’la rejime baskı uygulanması için görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye, İdlib’de de çevreleme hamlesi yaparak rejime karşı en caydırıcı güç olarak bölgedeki varlığını etkin hale getiriyor. Geçen hafta Rusya ve İran liderler zirvesine saatler kala İdlib’de gözlem noktalarından 8’ncisi olan 12 No’lu gözetim noktasını Türkmen Dağı’na yakın Zeytinlik bölgesine kuran TSK, önceki gün de Morik bölgesine üs kurulduğunu duyurdu. Rejimin saldırı planlarını önlemeye dönük bu hamle aynı zamanda Türkiye’nin bölgeye tamamıyla yerleşmesine imkan veriyor. Kaynaklar, gözlem noktalarıyla İdlib çevrelenerek, rejimin Şam ve Halep’te yaptığı yıkıcı saldırılarının bu bölgede gerçekleşmesinin engelleneceğini bildirdi.

STRATEJİK ÜSTLENME GÖÇ DALGASINA ÖNLEM

TSK’nın İdlib’de stratejik bir nokta olan Türkmen Dağı’nda üslenmesi bölgedeki yaklaşık 2.5 milyon Suriyelinin yerinden edilmemesi için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TSK’nın İdlib’de konuşlandığı bölgeler Afrin öncesi kuzey hattıyken, rejimin çatışmasızlık bölgelerine gerçekleştirdiği hamleler sonrası doğuya yöneldi. Tel Rıfat harekatı için Anadan Üssü’nü kuran TSK, rejimin bu bölgeden Afrin’e yönelik hamlelerini kesti. Türkiye’nin İdlib’deki askeri varlığının güçlenmesinin, rejim açısından en caydırıcı durum olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

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