09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Saddam'ın sağ kolu 'hortladı', savaş ilan etti!

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2015’te öldürüldüğü iddia edilen, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in yardımcısı İzzet Duri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Arap ülkeleri İran'ın nüfuzuna karşı koymak için Suudi Arabistan'ın kurduğu Arap koalisyonuna katılmaya çağırdı.
Saddam'ın sağ kolu 'hortladı', savaş ilan etti!
Saddam'ın sağ kolu 'hortladı', savaş ilan etti! Saddam'ın sağ kolu 'hortladı', savaş ilan etti! Saddam'ın sağ kolu 'hortladı', savaş ilan etti!

2015 yılında öldürdüğü duyurulan Saddam Hüseyin'in sağ kolu İzzet İbrahim Duri, Facebook üzerinden yayınladıktan sonra silinen videoda, İran destekli Bağdat hükümetine savaş ilan etti.

Irak’ta şu an yasaklı olan Saddam’ın Baas Partisi'nin 71'inci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı videoda İran'ın Irak, Yemen ve Suriye’yi işgal ettiğini söyleyen 75 yaşındaki Duri, Suudi Arabistan'dan yardım istedi. Arap ülkeleri İran'ın nüfuzuna karşı koymak için Suudi Arabistan'ın kurduğu Arap koalisyonuna katılmaya çağırdı.

ÖNCE SADDAM HÜSEYİN, SONRA DEAŞ

Nisan 2015’de Irak yönetimi, Duri’nin DAEŞ’e yönelik bir askeri operasyonda öldürüldüğünü söylemişti. Daha sonra İran ve Bağdat hükümeti tarafından desteklenen Şii milisler, DNA testiyle ölen kişinin Duri olduğunun teyit edildiğini iddia etmişti.

DAEŞ’in 2014 Haziranında Musul kentini geçirmesinin ardından Duri’nin örgüte destek verdiği iddia edilmişti. Saddam Hüseyin dönemindeki eski komutanların bazılarının DAEŞ’e askeri eğitim verdiği ve saldırılarını yönettiği de iddialar arasındaydı.

Saddam döneminde Irak Devrim Komuta Konseyi ve Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Duri rejimin iki numaralı ismi olarak biliniyordu. 2006'da Saddam Hüseyin'in idam edilmesiyle Irak'ta yasaklı Baas Partisi'nin lideri oldu. Amerika'nın en çok arananlar listesinde üst sıralarda yer alan Duri için ABD 10 milyon dolar ödül de koymuştu.

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