Rusya'dan son dakika Afrin çıkışı!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak, Türkiye'nin Afrin'de kalacağını hiçbir zaman söylemediğini iddia ederek, operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini öne sürdü.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında bir soru yöneltildi.

Lavrov, soruya "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" dedi.

Lavrov, Afrin konusunda bundan başka bir görüşü desteklemediklerini de ekledi.