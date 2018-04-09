09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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ATO Başkan Vekili'ne yumruklu saldırı!

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ATO Başkan Vekili'ne yumruklu saldırı!
Ankara Ticaret Odası (ATO) binasında gerçekleşen seçimlerde iddiaya göre bir saldırı yaşandı. Olayda ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal’ın burnunun kırıldığı öne sürüldü.
ATO Başkan Vekili'ne yumruklu saldırı! ATO Başkan Vekili'ne yumruklu saldırı! ATO Başkan Vekili'ne yumruklu saldırı!

İddiaya göre, ATO binasında düzenlenen komite ve meclis üyelikleri seçiminde ismi belirlenmeyen şahıslar tarafından saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, binanın hemen girişinde gerçekleşen olayda ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal’ın burnu kırıldı. Deryal ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca olayda bir polis memuru da fenalaştı. Fenalaşan polis memuru, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ATO yöneticileri saat 15.00’te basın açıklaması gerçekleştirecek. 

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Ayrıca olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi intikal etti. 

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