Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.



ERDOĞAN'DAN DOĞU GUTA VURGUSU



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.



İki liderin, ay başında Ankara’da gerçekleşen ÜDİK toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve’nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.



PROŞENKO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya hareketinden hemen önce, İstanbul'a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile Atatürk Havalimanı'nda bir süre sohbet etti.