09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:59Güneş 06:28Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:44Yatsı 21:07
    • 21°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 113.921 -0.71
  • Altın: 174,072 0.30
  • Dolar: 4,0636 0.45
  • Euro: 5,0001 0.70

Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı!

»
Hollanda Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecek vatandaşlarına, sadece içi boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri uyarısında bulundu.
Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı!
Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı! Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı! Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı!

 

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin'e gidecek 165 şirket ile bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi. Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı.

Ancak Hollanda hükümetinden bir kaynak, bu önlemlerin sadece Çin'le sınırlı olmadığını duyurdu. Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, "Acı, ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak" dedi.

BBC Tükçe'nin haberine göre Hollanda hükümeti, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'da akıllı telefonlarla dizüstü bilgisayarların uzaktan izlendiği, hatta içindeki bilgilerin kopyalandığı görüşünde.

Bu nedenle bu ülkelere seyahat edecek iş insanları ve bürokratlara, önemli bilgi içermeyen, mümkünse boş telefon ve bilgisayar götürmeleri öneriliyor.

Hollanda, bürokratlara seyahat öncesi güvenlik duvarı yükseltilmiş yeni telefon verecek. Başbakan Rutte ile Çin'e gidecek bürokratlar ise önemli bilgiler içeren metinlerin bilgisayar çıktısını alarak bu kağıtları yanlarından hiç ayırmadıkları şifreli çantalarda taşıyacak. 

UYARI LİSTESİNDEKİ ÖNERİLER

Hollanda Dışişleri'nin hazırladığı ve Türkiye için de geçerli uyarı listesindeki öneriler şöyle:

* Yanınıza 'temiz' bir telefon ve dizüstü bilgisayarı alın. Güvenlik yazılımını güncelleyin.

* Cihazda sadece gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri koyun. Geri kalanını silin.

* Otel odalarındaki kilitli dolaplar, bilgisayarınızdaki dosyaların okunmasını engellemez.

'BLUETOOTH DEVREDIŞI BIRAKILMALI'

* Cihazlarınızdaki Bluetooth işlevini tamamen devre dışı bırakın.

'ŞİFREYLE SABİTLEYİN'

* Dizüstü bilgisayarınızı bir açılış şifresi ve bir hesap şifresi ile sabitleyin.

* Sabit diskinizin şifreleme yazılımıyla korunduğundan emin olun.

* Hediye olarak verilen taşınabilir bellekleri (USB) kullanmayın.

'YEREL KARTLI YENİ CEP TELEFONU ALIN'

* Bu ülkelere gelmeden önce Hollanda telefonunuzu kapatın.

* Varışta yerel hazır kartlı yeni bir cep telefonu alın, ayrılırken kartın imha edilebilirsiniz

* Telefon konuşmaları ve metin mesajları, başta Çin olmak üzere bu ülkelerde hükümet tarafından takip ediliyor

'YAZIŞMALARINIZ İÇİN VPN KURUN'

* Bu ülkelerde WhatsApp ya da interneti kullanmakta ısrar ediyorsanız, gitmeden VPN bağlantısı kurun. VPN, yazışmalarınızda güvenli bir tünel oluşturacaktır.

* Güvenle kullanabilmeniz için ayrılmadan önce telefona ve dizüstü bilgisayara bir VPN bağlantısı kurun.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı!Hollanda'dan Türkiye ile ilgili küstah uyarı!Hollanda Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecek vatandaşlarına, sadece içi boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri uyarısında bulundu.
AB'den 1 milyon kişiye vatandaşlık!AB'den 1 milyon kişiye vatandaşlık!Avrupa Birliği'nin 2016 yılında yaklaşık 1 milyon kişiye vatandaşlık hakkı verdiği açıklandı.
Rusya'dan son dakika Afrin çıkışı!Rusya'dan son dakika Afrin çıkışı!Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin operasyonu konusunda konuştu.
Avrupa medyasından skandal algı operasyonu!Avrupa medyasından skandal algı operasyonu!Almanya'da iki gün önce aracını kalabalığın içine sürerek iki kişinin ölümüne ve 20 kişinin de yaralanmasına yol açan ardından da intihar eden kişinin aşırı sağcı ırkçı bir Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Rusya: Füze saldırısını İsrail düzenlediRusya: Füze saldırısını İsrail düzenlediSuriye'nin Humus bölgesinde bulunan Tayfur havalimanına füzeli bir saldırı gerçekleştirildi. Rusya, birden fazla füzenin isabet ettiği havalimanının İsrail tarafından vurulduğunu açıkladı.
İsrail'den Hamas'a tehditİsrail'den Hamas'a tehditİsrail ordusu, abluka altındaki Gazze şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl gösterilere son verilmemesi halinde Hamas hedeflerini vurabileceği tehdidinde bulundu.
  • Turancı partinin Genel Başkanı istifa etti09 Nisan 2018 Pazartesi 12:19
  • İranlı muhabirden skandal ifadeler: Özlemişim!09 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
  • Suriye'de askeri hava üssüne füze saldırısı09 Nisan 2018 Pazartesi 08:40
  • PKK zulmünü böyle anlattı! Bir babanın çaresizliği09 Nisan 2018 Pazartesi 08:00
  • İsrail yasak silah kullandı09 Nisan 2018 Pazartesi 07:50
  • Rusya kırmızı alarma geçti! ABD müdahale ederse vuracaklar09 Nisan 2018 Pazartesi 07:40
  • İsrail Savunma Bakanı dünyaya rezil oldu! Ordu yalanladı09 Nisan 2018 Pazartesi 07:20
  • Beyaz Saray'da bir ayrılık daha!09 Nisan 2018 Pazartesi 07:20
  • BMGK’ya acil Suriye çağrısı08 Nisan 2018 Pazar 23:00
  • Oğlunu 20 yıl kafese koyan adam yakalandı08 Nisan 2018 Pazar 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri