09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

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Doğan Holding'i Demirören Medya'ya satan Aydın Doğan, devir teslim töreniyle medyadan çekildi.
Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti
Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) Yönetim Kurulu'nun, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satışının ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi.

HÜRRİYET BİNASINDA VEDA KONUŞMASI

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Bağcılar'daki Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen törende 40 yıl önce bir yolculuğa çıktığını belirterek, bu sürede edindiği dostlarından değil, sadece binadan ayrıldığını, ölene kadar dostluğunu devam ettireceğini söyledi.

BİNADAN SON KEZ ÇIKTI

Doğan, devir teslim töreninin ardından Hürriyet binasından ayrılarak sattığı medya grubuna veda etti.

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