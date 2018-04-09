09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:59Güneş 06:28Öğle 13:12İkindi 16:50Akşam 19:44Yatsı 21:07
    • 21°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 113.921 -0.71
  • Altın: 174,072 0.30
  • Dolar: 4,0636 0.45
  • Euro: 5,0001 0.70

Misyonerlerin 'internet' tuzağı! Bu siteye dikkat

»
Misyonerlerin 'internet' tuzağı! Bu siteye dikkat
Batılı güçlerin bir devlet politikası, stratejilerinin bir parçası olarak kullandığı misyonerlik hedefine gençleri aldı.
Misyonerlerin 'internet' tuzağı! Bu siteye dikkat Misyonerlerin 'internet' tuzağı! Bu siteye dikkat Misyonerlerin 'internet' tuzağı! Bu siteye dikkat

İnternet üzerinden kampusweb ve tanriylayurumek adlı siteler üzerinden üniversite öğrencilerini hedef alan misyonerler sözde felsefi sorgulamalar ile gençleri ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Hristiyanlık propagandası ile casusluk faaliyetlerinde bulunan misyonerler artık internet üzerinden gençleri devşiriyorlar. Tarih boyunca sömürgeleştirmeyle iç içe yürüyen, inanç özgürlüğü diye sunulan misyonerlikle gençleri kültüründen ve dininden koparıyorlar. Türkiye'nin milli güvenliği ile doğrudan bağlantılı olan misyonerlik çalışmaları şimdi internet üzerinden faaliyetlerini yürütüyor.

İnternetten devşirme

Çağlar boyunca İslam'ı hedef alan misyonerin tek amacı sadece dini yaymak olmadı. Arkasında emperyalist devletlerin istihbarat örgütlerinden çok uluslu şirketlere kadar birçok desteği olan misyonerlerin hedefi hep sömürgecilik faaliyetleri oldu. Bugünde gençleri hedef alan misyonerler internet üzerinden gençleri tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Üniversite öğrencilerini hedef alan misyonerler sözde felsefi sorgulamalar ile gençlere ulaşma çalışıyor. Kampusweb isimli site bunların başında geliyor. Tanrı Var Mı? İsa Kimdir? Yaşama Dair, İlişkisel Sorunlar, İncil, Tanrı'yı Tanımak gibi kategoriler altına yer alan birçok misyoner makale yer alıyor. Özellikle kendini Müslüman genç olarak tanımlayan kişilerin yazdığı makaleler dikkat çekiyor.

Sitedeki yıkıcı faaliyetler bununla sınırlı değil. Aynı siteyle ilişkili tanriylayurumek adlı sitesi ise sadece bir mail adresi ile misyoner içerikleri e-posta olarak isteyen kişiye gönderiyor.

Misyonerlik 'Kırmızı Kitap'a girmişti

Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya'daki Türk cumhuriyetlerinde yoğunlaşan misyonerlik faaliyetleri Milli Güvenlik Kurulu'nun 2001 Aralık ayı toplantısı gündemine alınmıştı. MGK için hazırlanan raporda, asıl amacının; bir din propagandası yapmaktan öte "Türkiye'yi bölmek" olduğu vurgulanan misyonerlik faaliyetleri karşısında gereken tedbirlerin alınamadığı, yasaların bu faaliyetleri önlemede yetersiz kaldığı vurgulanmıştı.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 26 kamu görevlisi açılan davanın ek klasörlerinden Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin (MGK) 12 Mart 2003 tarihli "Misyonerlik Faaliyetleri" başlıklı misyonerliğe yönelik "gizli hareket planı" gün yüzüne çıkmıştı. 10 maddelik tedbir listesinde internet üzerinden yapılan misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesi de vardı.

Misyonerlik, TCK'da bir suç türü olarak tanımlanmıyor. Suç olarak tanımlanmamasına karşın, devlet misyonerliği tehdit olarak algıladı. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) ve iç güvenlik strateji belgelerinde misyonerler için, "vatandaşların sorunlarını istismar ederek taban kazanmaya yönelik çalışmalar yürüttükleri" belirtildi. Yine aynı belgelerde misyonerlerin, "Etnik ve sosyal yapıdaki unsurları da kullanmak suretiyle planlı ve bilinçli yürüttükleri bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı gerekli tedbirler alınması gerektiği" vurgulanmıştı.

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Misyonerlerin 'internet' tuzağı! Bu siteye dikkatMisyonerlerin 'internet' tuzağı! Bu siteye dikkatBatılı güçlerin bir devlet politikası, stratejilerinin bir parçası olarak kullandığı misyonerlik hedefine gençleri aldı.
Gökçek'ten bomba iddia!Gökçek'ten bomba iddia!Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten bomba bir iddia geldi. Gökçek İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel tanıtım videosunda Ali Koç'a suikast, ikinci bir Gezi eylemi ve bir darbe işareti olduğunu iddia etti.
Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile ilgili gelişmeler sürüyor.
Erdoğan ve Putin'den kritik görüşmeErdoğan ve Putin'den kritik görüşmeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ele alındı.
Mekanize Tugay Komutanlığı davasında 38 müebbetMekanize Tugay Komutanlığı davasında 38 müebbetFetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbegirişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.
ATO Başkan Vekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkan Vekili'ne yumruklu saldırı!Ankara Ticaret Odası (ATO) binasında gerçekleşen seçimlerde iddiaya göre bir saldırı yaşandı. Olayda ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal’ın burnunun kırıldığı öne sürüldü.
  • Cudi'de teröristlerin hastanesi yok edildi!09 Nisan 2018 Pazartesi 14:09
  • Saddam'ın sağ kolu 'hortladı', savaş ilan etti!09 Nisan 2018 Pazartesi 14:00
  • Tel Rıfat’a yerinde gözlem formülü!09 Nisan 2018 Pazartesi 13:20
  • Erzincan'da patlama! Acı haber geldi09 Nisan 2018 Pazartesi 12:36
  • İran'dan ABD'ye tehdit gibi açıklama09 Nisan 2018 Pazartesi 12:22
  • İstismar düzenlemesi TBMM'de!09 Nisan 2018 Pazartesi 12:20
  • Binali Yıldırım: Münbiç'ten geri adım atmak yok09 Nisan 2018 Pazartesi 11:40
  • Bu yıl devlete en çok vergiyi o verecek09 Nisan 2018 Pazartesi 11:20
  • İhsan Şenocak'tan 'Furkan' çıkışı09 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
  • Alman dergisine konuştu! 'Türkiye’yle savaş kaçınılmaz değil'09 Nisan 2018 Pazartesi 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri