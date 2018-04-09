Misyonerlerin 'internet' tuzağı! Bu siteye dikkat

Batılı güçlerin bir devlet politikası, stratejilerinin bir parçası olarak kullandığı misyonerlik hedefine gençleri aldı.

İnternet üzerinden kampusweb ve tanriylayurumek adlı siteler üzerinden üniversite öğrencilerini hedef alan misyonerler sözde felsefi sorgulamalar ile gençleri ağlarına düşürmeye çalışıyor.



Hristiyanlık propagandası ile casusluk faaliyetlerinde bulunan misyonerler artık internet üzerinden gençleri devşiriyorlar. Tarih boyunca sömürgeleştirmeyle iç içe yürüyen, inanç özgürlüğü diye sunulan misyonerlikle gençleri kültüründen ve dininden koparıyorlar. Türkiye'nin milli güvenliği ile doğrudan bağlantılı olan misyonerlik çalışmaları şimdi internet üzerinden faaliyetlerini yürütüyor.

İnternetten devşirme

Çağlar boyunca İslam'ı hedef alan misyonerin tek amacı sadece dini yaymak olmadı. Arkasında emperyalist devletlerin istihbarat örgütlerinden çok uluslu şirketlere kadar birçok desteği olan misyonerlerin hedefi hep sömürgecilik faaliyetleri oldu. Bugünde gençleri hedef alan misyonerler internet üzerinden gençleri tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Üniversite öğrencilerini hedef alan misyonerler sözde felsefi sorgulamalar ile gençlere ulaşma çalışıyor. Kampusweb isimli site bunların başında geliyor. Tanrı Var Mı? İsa Kimdir? Yaşama Dair, İlişkisel Sorunlar, İncil, Tanrı'yı Tanımak gibi kategoriler altına yer alan birçok misyoner makale yer alıyor. Özellikle kendini Müslüman genç olarak tanımlayan kişilerin yazdığı makaleler dikkat çekiyor.

Sitedeki yıkıcı faaliyetler bununla sınırlı değil. Aynı siteyle ilişkili tanriylayurumek adlı sitesi ise sadece bir mail adresi ile misyoner içerikleri e-posta olarak isteyen kişiye gönderiyor.

Misyonerlik 'Kırmızı Kitap'a girmişti

Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya'daki Türk cumhuriyetlerinde yoğunlaşan misyonerlik faaliyetleri Milli Güvenlik Kurulu'nun 2001 Aralık ayı toplantısı gündemine alınmıştı. MGK için hazırlanan raporda, asıl amacının; bir din propagandası yapmaktan öte "Türkiye'yi bölmek" olduğu vurgulanan misyonerlik faaliyetleri karşısında gereken tedbirlerin alınamadığı, yasaların bu faaliyetleri önlemede yetersiz kaldığı vurgulanmıştı.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 26 kamu görevlisi açılan davanın ek klasörlerinden Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin (MGK) 12 Mart 2003 tarihli "Misyonerlik Faaliyetleri" başlıklı misyonerliğe yönelik "gizli hareket planı" gün yüzüne çıkmıştı. 10 maddelik tedbir listesinde internet üzerinden yapılan misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesi de vardı.

Misyonerlik, TCK'da bir suç türü olarak tanımlanmıyor. Suç olarak tanımlanmamasına karşın, devlet misyonerliği tehdit olarak algıladı. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) ve iç güvenlik strateji belgelerinde misyonerler için, "vatandaşların sorunlarını istismar ederek taban kazanmaya yönelik çalışmalar yürüttükleri" belirtildi. Yine aynı belgelerde misyonerlerin, "Etnik ve sosyal yapıdaki unsurları da kullanmak suretiyle planlı ve bilinçli yürüttükleri bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı gerekli tedbirler alınması gerektiği" vurgulanmıştı.

Yeni Şafak