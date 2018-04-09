ABD'den askeri müdahale sinyali

Suriye rejiminin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABDSavunma Bakanı James Mattis'ten açıklama geldi.
ASKERİ MÜDAHALE SİNYALİ
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.
MATTİS, ASKERİ MÜDAHALEYE MEYİLLİ
ABD Savunma Bakanı James Mattis, askeri müdahalelere karşı çıkmayan bir bakan olarak biliniyor.
İNGİLTERE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
İngiltere, Suriye'deki kimyasal saldırıdan Esed rejimini destekleyen (İran, Rusya) ülkelerin sorumlu olduğunu iddia etti. İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye yönetimini destekleyenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Müttefiklerle hangi adımların atılacağını belirleyeceklerini vurguladı.