09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Dev hamle! Kendisi de motoru da yerli olacak

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Savunma sanayisinde Milli Muharip Uçak, tekerlekli ve paletli zırhlı araç, lazer silahı, insansız kara aracı ve dizel motor projelerine yönelik 7 milyar 741 milyon liralık yatırım teşviklerle desteklenecek.
Dev hamle! Kendisi de motoru da yerli olacak
Dev hamle! Kendisi de motoru da yerli olacak Dev hamle! Kendisi de motoru da yerli olacak Dev hamle! Kendisi de motoru da yerli olacak

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında, savunma sanayisine yönelik 5 proje çeşitli teşvik mekanizmalarından yararlanacak.

Zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, tekerlekli muhtelif zırhlı araç üretimine yönelik 429 milyon liralık yatırım yapacak. BMC'nin Kirpi, Amazon ve Vuran gibi zırhlı araçları halen Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor.

BMC ayrıca paletli zırhlı araç, lazer silahı, insansız zırhlı araç gibi savunma sanayisi ürünleri için yatırım gerçekleştirecek. Bu kapsamdaki yatırımlara 456 milyon liralık kaynak ayrılacak.

Dizel motor üretme konusunda da iddialı olan BMC, çeşitli güçlerde dizel motor üretimine yönelik 507 milyon liralık yatırımda bulunacak.

Yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeyi alan BMC, Altay tankında kullanılacak güç grubunun geliştirilmesine de talip olmuştu.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, motor geliştirme çalışmalarına ilişkin, "Türkiye, 3 yıl içinde 5 bin beygire kadar motorunu yüzde 100 yapacak. Bunun için yola çıkıldı, güçler birleştirildi. İnşallah 3 yıl sonra size bu büyük müjdeyi vereceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BMC söz konusu 3 yatırım için toplam 1 milyar 392 milyon liralık kaynak kullanacak. Bu yatırımların bin 725 kişiye doğrudan, 6 bin 900 kişiye dolaylı istihdam yaratması öngörülüyor.

Most Makine, savunma sanayisine yönelik olarak çelikten mamul ürünler üretmek için 1 milyar 532 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırımın 800 kişiye doğrudan, 3 bin 200 kişiye dolaylı istihdam yaratması planlanıyor.

Mili Savaş Uçağı teşvikle şekillenecek

Türk sanayisinin yüksek teknoloji merkezlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Milli Muharip Uçak ön tasarımı için 4 milyar 817 milyon liralık yatırım yapacak. Türkiye'yi savunma ve yüksek teknolojide sınıf atlatacak projeyle 3 bin 200 kişinin doğrudan, 11 bin 200 kişinin dolaylı istihdamı öngörülüyor. 

TAI ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen projeyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile desteklenecek savunma sanayisine yönelik projelerin toplam yatırım tutarı 7 milyar 741 milyon lirayı buluyor. Projelerle 5 bin 725 kişiye doğrudan, 21 bin 300 kişiye dolaylı istihdam yaratılması öngörülüyor.

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