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ABD: Saldırıda sinir gazı kullanıldı
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»
DÜNYA
09.04.2018 18:52
ABD hükümetinden yetkilerin, Suriye'deki kimyasal saldırıda sinir gazının kullanıldığını söylediği bildirildi. Kesin bulgu için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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