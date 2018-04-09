Kırgız Cumhurbaşkanı'ndan tuhaf FETÖ tavrı

FETÖ'nün yönettiği Kırgısiztan'ın Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de ağırladığı Kırgız liderin FETÖ konusundaki tutumu dikkat çekti.

ERDOĞAN FETÖ GERÇEĞİNİ YÜZLERİNE VURDU

Ortak basın toplantısı sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'u hatırlatarak, FETÖ'cülerin Kırgızistan için de büyük bir tehlike olduğunu, FETÖ'cü hainler tarafından iki kardeş ülkenin arasına fitne sokmaya çalıştığını vurguladı.

CEENBEKOV TEK CÜMLE DAHİ KURAMADI

Ceenbekov ise konuşma sırası kendisine geldiğinde, FETÖ konusunda tek bir cümle dahi kuramadı.

Kırgız liderin FETÖ konusunda sesini dahi çıkaramaması, Kırgızistan yönetimindeki FETÖ etkinliğinin boyutlarını ortaya koydu.