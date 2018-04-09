09 Nisan 2018 Pazartesi24 Recep 1439
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Rusya'dan açıklama: Kimyasal ize rastlanmadı

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Rusya Ordusu Duma'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığını ve yaralılarda kimyasal zehirlenme izi olmadığını öne sürdü.
Rusya'dan açıklama: Kimyasal ize rastlanmadı
Rusya'dan açıklama: Kimyasal ize rastlanmadı Rusya'dan açıklama: Kimyasal ize rastlanmadı Rusya'dan açıklama: Kimyasal ize rastlanmadı


Rusya Ordusu Duma'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığını ve yaralılarda kimyasal zehirlenme izi olmadığını öne sürdü.
 

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